Dan Petrescu, copleșit de tensiunile din lot. Doi jucători de la CFR Cluj s-au luat la bătaie

Dan Petrescu, copleșit de tensiunile din lot. Tehnicianul campioanei are parte de o perioadă plină de conflicte la CFR Cluj. Deși este lider detașat în Liga 1, nereușitele din cupele europene și situația financiară au încins atmosfera în rândul fotbaliștilor formației din Gruia. Dan Petrescu s-a văzut nevoit să-l excludă din lot pe Denis Alibec pentru atitudinea acestia în timpul partidei cu Clinceni. Dar înaintea aceluiași meci, doi jucători s-au luat la bătaie la antrenament.

Dan Petrescu, copleșit de tensiunile din lot. Tehnicianului de 53 de ani pare să-i vină tot mai greu ca să țină în frâu nervii jucătorilor săi. După ce l-a înlocuit pe Marius Șumudică pe banca tehnică a campioanei, Dan Petrescu a avut câteva „meciuri” cu Debeljuh și Culio. Acestea s-au soluționat pașnic, în cele din urmă, chiar dacă primul a fost trimis, inițial, la echipa a doua.

Dan Petrescu l-a avut „client”, ulterior, pe Denis Alibec. Jucătorul de 30 de ani e tot mai frustrat pentru că nu e folosit cât ar dori el de către antrenor. Și asta, deși Alibec a înscris doar 2 goluri în 17 apariții în tricoul campioanei. În timpul partidei cu Clinceni, scor 2-0, nemulțumit că n-a fost introdus pe teren, Alibec a părăsit banca de rezerve în minutul 70 și nu a mai revenit de la vestiare.

Dan Petrescu a reacționat ferm, excluzându-l pe Alibec din lot. Atacantul a încercat, inițial, să dea vina pe o „necesitate fiziologică”.

Am avut nevoie să mă duc la toaletă. Nu am avut nicio problemă de alt gen. Nu am plecat de la stadion direct, am așteptat să se termine meciul. Am fost la toaletă și apoi am revenit la gard acolo lângă bancă”, a spus Alibec, la finalul meciului, potrivit ProSport.