Dan Petrescu a exclus din lot un jucător important. Ce l-a enervat pe antrenorul de la CFR Cluj

Dan Petrescu a exclus din lot un jucător important. Tehnicianul nu a avut viață ușoară de la revenirea pe banca tehnică de la CFR Cluj. El a avut mai multe conflicte cu unii dintre fotbaliștii importanți ai campioanei, încheiate, până la urmă, cu bine. În timpul partidei câștigate cu Clinceni, scor 2-0, Dan Petrescu a fost deranjat de atitudinea unuia dintre jucătorii-vedetă ai echipei și a decis excluderea acestuia din lot.

Dan Petrescu a exclus din lot un jucător important. Antrenorul de 53 de ani a avut parte de ceva momente tensionate de când a revenit pe banca celor de la CFR Cluj. Deși conduce detașat în Liga 1, echipa din Gruia a ratat obiectivele ce vizau cupele europene și, mai ales, banii aduși de acestea.

Dan Petrescu a avut parte de câteva conflicte chiar cu jucători de bază ai echipei sale. Mai întîi cu croatul Gabriel Debeljuh, pe care l-a trimis, o scurtă perioadă, la echipa a doua. Apoi chiar cu argentinianul Culio pentru readucerea căruia Petrescu a insistat pe lângă conducerea clubului.

Dan Petrescu a avut „în vizor”, de astă dată”, un „client” mai vechi. Unul pe care l-a mai criticat pentru atitudinea sa din teren. E vorba de Denis Alibec, eterna „promisiune” care a ajuns la 30 de ani. Alibec a ajuns la CFR Cluj în vară, adus de antrenorul de atunci al campioanei, Marius Șumudică. Dar nu a „rupt gura târgului”, reușind doar 2 goluri în 17 apariții.

Dan Petrescu l-a mai criticat pe Alibec și după partida din Conference League cu AZ Alkmaar. Atacantul, nervos ca aproape întotdeauna, a luat cartonaș galben în minutul 24 după un gest pentru care putea fi și eliminat. El a fost înlocuit de Dan Petrescu după ce și-a continuat atitudinea belicoasă.

Luni seară, CFR Cluj a învins Academica Clinceni, scor 2-0. Alibec a fost ținut pe banca de rezerve, fapt ce l-a nemulțumit evident. Mai mult, în ziua premergătoare meciului au apărut zvonuri că Dan Petrescu și Denis Alibec ar fi purtat o discuție aprinsă, prin care atacantul i-a fi cerut antrenorului său să primească mai multe minute pe gazon.

În minutul 70 al partidei, Alibec s-a ridicat și a dispărut de pe banca tehnică a formației lui Dan Petrescu. El nu s-a mai întors de la vestiare. La final, atacantul a încercat să-și justifice gestul printr-o necesitate fiziologică.

Am avut nevoie să mă duc la toaletă. Nu am avut nicio problemă de alt gen. Nu am plecat de la stadion direct, am așteptat să se termine meciul. Am fost la toaletă și apoi am revenit la gard acolo lângă bancă”, a spus Alibec, potrivit Prosport.