Dan Negru și-a șocat fanii: ”6 femei sunt deasupra mea.” Cum a ajuns prezentatorul tv în ipostaza asta

Dan Negru a publicat pe contul ei de Facebook un sondaj despre cei mai populari prezentatori de televiziune de acolo. În acel sondaj, 6 femei erau clasate deasupra acestuia, Dan Negru fiind primul bărbat din clasament.

”A apărut azi la Chișinau un sondaj despre cei mai populari prezentatori tv de acolo. 6 femei sunt deasupra mea ( inclusiv un rol de travesti ) și eu sunt primul bărbat din clasament. Moldova are până și președinte o femeie. Trist insă e că breasla televziunii n-a făcut unirea. Uitați-va la numele din sondaj și o sa vedeți ca nu stiti pe nimeni. Așa cum nici ei nu știu vreun prezentator român. O să-l gasiti însă pe Andrei Malahov, cel mai popular prezentator tv din Rusia. Sunt fanul lui Malahov și mă bucur că măcar la notorietate l-am pocnit in Moldova”, a scris Dan Negru pe contul de Facebook.

Dan Negru este unul dintre cei mai cunoscuți prezenatori de televiziune din România, dar și din Republica Moldova. În Republica Moldova, Dan Negru prezintă de 12 ani, emisiunile ”Da sau Nu” și ”Roata Norocului”, la postul de televiziune Prime TV. Prezentatorul de la Antena 1 a muncit și pe timp de de pandemie, în Republica Moldova, acolo unde a înregistrat, în numai 12 zile, toate edițiile emisiunilor lui, ”Da sau Nu” și ”Roata norocului”:

”Am fost acolo cu mașina, am muncit foarte mult, au fost condiții ca la vreme de pandemie, am înregistrat și edițiile speciale de Revelion”, a spus vedeta Antena 1 pentru Impact.ro.

Întrebat și dacă își dorește și cetățenia moldovenească acesta a răspuns:

”Muncesc în Republica Moldova de 12 ani, îmi place echipa de la Prime TV, sunt adevărați profesioniști. Am prins trei campanii acolo și în toate m-au implicat în Fake News, probabil pentru că show-ul meu e cel mai urmărit și vor să mă atragă. Mi-au propus cetățenie ca să mă bag în politică, dar nu am vrut”. Călătoresc cu avionul la clasa business, sunt cazat la un hotel foarte bun și am mașină cu șofer la scară”, a mai declarat Dan Negru pentru sursa citată.