Dan Negru, reacţie la acuzaţiile care i se aduc lui Visarion Alexa. „M-a invitat la podcast, l-am refuzat”. Ce spune despre Biserica Română

În urmă cu aproape 24 de ore, într-un comunicat al Patriarhiei, se afla despre declarațiile preoutlui Visarion Alexa. Conform acestui comunicat, preotul își recunoștea vina și acuzațiile de abuz sexual ce i se aduc acestuia. Deși extrem de mediatizat în spațiul virtual, fostul paroh va trebui să dea socoteală. Va trebui să răspundă, atât în fața instanței, cât și a Arhiepiscopiei, sentința fiind deja una clară. Printre cei care au reacționat imediat la noile informații se numără și Dan Negru, care recunoaște că ar fi fost invitat de preot la o discuție.

În cursul zilei de ieri, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române anunța că fostul paroh al Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” a recunoscut acuzațiile de abuz sexual. Recunoașterea avea loc ieri, în fața Comisiei de disciplină din cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor . În același material, Vasile Bănescu anunța și decizia în ceea ce-l privește pe preot:

Printre cei care au reacționat imediat, după publicarea comunicatului, se numără și Dan Negru, recunoscut pentru relațiile sale cu o parte a clerului bisericesc. Într-un text publicat pe pagina sa de Facebook, celebrul moderator explică motivul refuzului de a dialoga cu Visarion Alexa. În același timp, Dan Negreu a făcut câteva comentarii referitoare la Biserica Română.

„Nu-l cunosc pe Visarion Alexa. M-a invitat la podcastul lui dar cum nu mă duc deloc la podcasturi, l-am refuzat și nu l-am întâlnit. Frauda, abuzul, păcatul sunt ale fiecăruia in parte.

Sunt pe CNP-ul din buletin. Dar noi ne pricepem cel mai bine să le generalizăm. Politiceni sunt hoți și doctorii șpăgari. Monarhia nu era bună că l-am avut pe Carol al II-lea, fotbaliștii sunt proști și căntărețele ușuratice.

Mereu am generalizat. Degeaba l-am avut pe Ferdinard că noi am văzut doar erorile lui Carol II-lea, degeaba Dinu, Lucescu sau Gică Popescu sunt parteneri excelenți de dialog, noi am văzut doar blocnotesu’ lui Claudiu Răducanu. Nimeni nu generalizează mai bine ca noi.”, scrie Dan Negru pe Facebook.