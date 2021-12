Dan Negru, reacție incredibilă pentru fanii Antenei 1: ‘Nu vă uitați la Revelion, trebuie să fii mare prost să urmărești’

Dan Negru a avut un mesaj neașteptat pentru telespectatorii Antenei 1. Regele audiențelor, așa cum a fost numit prezentatorul, a ținut să transmită un mesaj tuturor celor care au de gând să privească show-ul pe care îl face la postul de televiziune de zeci de ani de zile. Este al 22-lea Revelion pe care Dan Negru îl filmează pentru Antena 1, iar în fiecare an aduce vedete mari pentru a sărbători noaptea dintre ani. Mulți s-au întrebat, de-a lungul timpului, ce face prezentatorul în noaptea de Anul Nou.

Anul acesta, la Revelionul cu Dan Negru vor participa nume precum Selly, Dorian Popa sau Gheorghe Zamfir. De fapt, acesta din urmă este motivul pentru care Dan Negru a vrut să realizeze Revelionul cu numărul 23, pentru că el mai are o ediție filmată pentru cei de la TVR, pe lângă revelioanele pentru Antena.

„Motorul care m-a convins anul ăsta: am vrut să îi țin neapărat ziua de naștere lui Gheorghe Zamfir, împlinește 80 de ani și am vrut să fac un moment special în Revelionul ăsta…”, ne-a dezvăluit Dan Negru.

El a vrut să renunțe la prezentarea revelioanelor, spunând că s-a plictisit deja.

“Ăsta e al 22-lea an în care fac Revelioane (…) al 23-lea chiar (…) Primul a fost 1998-1999! (…) De vreo trei ani de zile am vrut să pun frână Revelioanelor, am zis: «Bă, nu mai fac!» (…) După 23 de ani te mai plictisești uneori!”.