Dan Negru, plagiat de Mănăstirea Sfantul Ioan Valahul. Ce scandal uriaș s-a iscat

Dan Negru se află în mijlocul unui scandal uriaș. Ce se întâmplă cu celebrul prezentator de televiziune? Fanii moderatorului nu au înțeles de ce Mănăstirea Sfântul Ioan Valahul l-a copiat. Spiritele s-au încins în mediul online după postarea mesajului în cauză.

Dan Negru este cunoscut ca fiind un om credincios. Acesta postează pe rețelele de socializare pozze cu el în drumețiile la câteva mănăstiri cunoscute și le vorbește fanilor despre relația lui cu Dumnezeu.

Nimic ieșit din comun până aici. La doar o oră de la postarea prezentatorului care privește materialul Recorder.ro despre ‘Marele Alb’ mesajul său ajunge direct pe pagina oficială de Facebook a Mănăstirii Sfântul Ioan Valahul. Românii au atras atenția celui care se ocupă de rețeaua de socializare că nu a citat persoana care a scris textul.

Răspunsul primit de internauți a fost de departe șocant. Atitudinea persiflantă a celui care se ocupă de rețelele de socializare i-a lăsat fără cuvinte pe cei care urmăresc pagina.

O altă persoană s-a sesizat și a subliniat faptul că textul aparține prezentatorului, ulterior menționând că este șocată de cele văzute și de replicile ieșite din comun.

Un internaut: „Citesc comentariile si nu-mi vine a crede… cum puteti raspunde in asa fel?… ce exemplu dati?… textul e intradevar a lui Dan Negru… e si asta furt…furt intelectual… unde e smerenia celui ce administreaza o pagina a manastirii?… din cauza unor comportamente de acest gen si va cearta lumea… 🤦‍♀️🤦‍♀️

Nu sunt avocatul lui… comentariile dvs mi-au parut deplasate… ca sa nu zic arogante… dar in rest ati fi putut prelua textul de oriunde… e de bun simt sa mentionati ca e text preluat si sursa… in rest ma rog de ma iarta..”

„Fă ce spune popa, nu ce face popa” e o vorbă de când lumea. Aș fi pus-o motto-ul reportajului celor de la Recorder. Cunosc profesori proști dar cred in educație, știu medici șpăgari dar cred in medicină. Despre asta e și biserica, religia… In 1806 s-au întâlnit cardinalul Consalvi și Napoleon și împăratul i-a spus preotului : „Știți că nu-mi stă nimic in cale, pot să distrug pe cine vreau, oameni, lucruri, instituții și-n curând voi distruge biserica”

Cardinalul i-a răspuns : „V-ați osteni in zadar. Ați pierde. N-am reușit noi, preoții, să distrugem biserica lui Iisus in atâtea secole cu toate păcatele și slăbiciunile noastre. Nu veți reuși , Majestate !” “Fără credință, omul rămâne un simplu animal rațional care vine de nicăieri și se-ndreaptă către nicăieri.”-Petre .Ț. -„, a fost mesajul postat pe pagina oficială de Facebook a Mânăstirii Sfântul la o oră de la distribuirea cuvintelor scrise de Dan Negru.