Dan Negru, picanterii din culisele Antena 1. De ce îl chema șefa în biroul ei: ”Niciodată nu am cerut”. Timpul record în care și-a negociat salariul la Kanal D EXCLUSIV

Dan Negru împlinește 52 de ani, pe 23 februarie. Aproape 30 i-a dedicat televiziunii. I se mai spune „Regele Audiențelor”, dar și „Regele Zgârciților”. Vedeta postului Kanal D ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, în cât timp și-a negociat transferurile în televiziune, dar și de ce păstrează sutele de scrisori primite de la fani, în două valize vechi. Pe care, din când în când, le recitește cu emoție: „Sunt gesturile care mă împlinesc și îmi aduc bucurie în meseria mea”.

În cât timp își negociază un transfer în televiziune

Playtech Știri: Ai lucrat la posturi de televiziuni importante, la TVR, la Antena 1, acum prezinți la Kanal D. Ai fost însă tentat să-ți deschizi un post tv, să fii propriul tău șef?

Dan Negru: Faptul ca niciun om de televiziune nu e implicat în bussinesul tv arată că ceva e șubred în bussinesul ăsta în România. Unul din cei mai mari prezentatori de tv din Italia care e totodată și managerul unei mari case de producție tv de acolo mi-a spus că, faptul că bussinesul tv românesc nu se bazează pe profesioniștii care au făcut tv, e un semnal de alarmă pentru piața internațională tv. Marile companii tv internaționale nu au venit în România. Prezentatorii care au făcut istorie la noi puteau oricând să-și deschidă o tv mică și care să crească mai apoi. N-au făcut-o. Aș prefera să las publicul să ghicească motivele.

Transferurile în televiziune le-ai făcut și tentat de bani mai mulți sau doar pentru că nu îți era respectată munca și simțeai că bați pasul pe loc?

Am să-ți fac o dezvăluire din intimitatea negocierilor mele. Șefii mei de la Kanal D pot confirma că negocierea mea financiară cu ei a durat 3-4 minute. Atât am vorbit despre bani. Nu banii au fost prioritatea în negocierile noastre. Dar negocierea pe ce formate vom face a durat vreo trei săptămâni. Și îți mai fac o dezvăluire pe care o pot confirma șefii de la Antena 1, de data asta. Niciodată nu am cerut vreo mărire de salariu și, din timp în timp, mă chema doamna Camelia Voiculescu propunându-mi măriri de onorariu pe contract. Nu am negociat financiar niciodată mai mult de 5 minute în tv.

„M-au dezamăgit unii colegi din cauza fricii”

Pe 23 februarie este ziua ta de naștere, împlinești 52 de ani. Cum vei petrece?

Filmez. Dar mi-a pregătit soția mea, Codruța, tot felul de prăjituri pe care sper să nu uit să le iau cu mine.

Ce mai înseamnă prietenia? Pandemia a distrus vechile legături? Ai fost trădat de oameni dragi?

Cred că familia e tot ce contează, prietenii sunt adeseori de conjunctură și vorba „prietenie” a ajuns ușor folosită. Un prieten în viață e mult, doi e foarte mult și trei e imposibil. Nu pot să spun că m-au trădat colegii de muncă pentru că fiecare la serviciu face ce poate, dar asta nu e prietenie.

Da, m-au dezamăgit unii colegi din cauza fricii. Am avut colegi care erau primii care-mi dădeau like-uri la postări sau erau primii cu mesajele de felicitare de ziua mea, apoi. Când n-am mai fost colegi, la același loc de muncă, n-au mai făcut nimic.

M-a dezamăgit frica lor. Și asta nu vine de la acționari sau de la directorii tv, nimeni nu le-a cerut atunci să mă iubească mult și nici apoi să mă ignore total. E frica corporatistă care i-a înhățat pe mulți, fără explicație.

Prezinți de 16 ani emisiuni-concurs și în Republica Moldova. Cum este publicul de acolo? Ce audiențe înregistrezi la Prime TV, din Chișinău?

Showurile mele din Moldova sunt lider de audiență, de 16 ani. Chiar vineri am fost lider de audiență împreuna cu colegii mei de la Prime TV Chișinău. E mai greu să fii lider de audiența pe tv din Moldova pentru că moldovenii sunt bilingvi, vorbesc și română și rusă, și astfel au șansa să vadă tv din mai multe țări, cele românești, rusești, ucrainene. E mai greu să-i cucerești pentru că au mai multe opțiuni. Cu atât mai mult ne onorează audiențele mari pe care le facem în Chișinău.

Păstrează și acum jucăriile din copilărie

Te recunoaște, cu siguranță, lumea pe stradă. Dar, ce îți spun oamenii, când te opresc? Ai primit și scrisori de la telespectatori?

Am acasă vreo două valize din alea vechi pline cu scrisorile pe care le primeam la redacții, în anii 90-2000. Le păstrez. Mă bucură atunci când oamenii mă opresc pe stradă, e dovada faptului ca mi-am făcut treaba cum trebuie în televiziune. Mă bucură mult când întâlnesc trei generații diferite care-mi spun că au prins emisiunile mele. Întâlnesc, adeseori, bunici, părinți și nepoți, toți împreună, spunându-mi că și-au trăit viața și cu emisiunile mele. Sunt gesturile care mă împlinesc și îmi aduc bucurie în meseria mea.

Ești un nostalgic, păstrezi chiar și jucăriile din copilărie. Te întorci adesea în timp. Ce sfaturi importante de viață ai primit de la tatăl tău, de la mama ta?

Am învățat smerenia de la ai mei. Familia mea, și cea din partea mamei și cea din partea tatălui, a fost deportată în Bărăgan vreme de 5 ani. Înainte de asta aveau de toate, erau țărani înstăriți din Banat. Tocmai din cauza asta li s-a luat tot și au fost aruncați în deportare în Bărăgan. De la istoria alor mei am învățat că azi poți să ai totul și mâine să nu ai mai nimic. Am învățat că smerenia face mult în viață. Și că fericirea adevărată costă puțin. Când e scumpă nu e de soi bun.

În ce a investit primii bani din televiziune. De ce i se mai spune și „Regele Zgârciților”

Ți se spune și „Regele Zgârciților”, dar mulți susțin că i-ai ajutat, la greu. Ești econom, ești strâns la pungă? În ce ai investit primii bani din televiziune?

Cred că sunt mai cumpătat și cred că porecla asta de zgârcit mi se trage din anii 90. Din banii câștigați în tv eu cumpăram proprietăți imobiliare, atât cât puteam în vreme ce mulți colegi de-ai mei de atunci îți luau mașini scumpe și în ochii lor eram zgârcit. De acolo mi se trage…

De ce n-a vrut să mai prezinte ”Te pui cu blondele”, la Antena 1

De ce crezi că te iubește lumea? Care crezi că sunt atuurile tale?

Singurul meu atuu a fost că am putut să prezint doar emsiunile în care am crezut. Când mi s-a propus să fac din nou „Te pui cu blondele” am refuzat, convins fiind că publicul a evoluat și nu mai vrea sa vadă showuri cu blonde.

Am preferat atunci să accept oferta Kanal D, pe showuri de cultură generală și s-a dovedit că a fost o mișcare câștigătoare. Ăsta a fost singurul meu atu, că am avut puterea să refuz formate în care nu am crezut și să le aleg pe cele în care am crezut.

Cum ți-ai cucerit soția, pe Codruța? Cu flori, cu o glumă bună, cu o cină sub clar de Lună? Te consideri un romantic?

Suntem încă work in progress. Ha,ha…