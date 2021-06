Dan Negru, mesaj bizar după moartea afaceristului Ioan Crișan: ”Bomba din Arad e o lălăială”

Cazul de la Arad a ridicat multe semne de întrebare în spațiul public. De asemenea formatori de opinie, specialiști, etc, au încercat să explice ceea ce s-a întâmplat. Deși se știu anumite informații, ancheta nu e nici pe departe încheiată. Printre cei care și-au spus părerea despre cele întâmplate se numără și celebrul Dan Negru.

Pe 27 mai anul curent, la Arad avea loc un atentat cu bombă. În urma deflagrației mașina a explodat, șoferul aflat la volanul acesteia murind pe loc. Ulterior a fost identificată mașina și cel care a decedat în persoana afaceristului Ioan Crișan.

Au apărut mai multe supoziții pe marginea atentatului, iar procurorii cazului au decis să nu facă declarații pe această temă. Conform unor surse judiciare bomba ar fi fost declanșată de la distanță, aratând ca un atac comandat. Unul din cei mai importanți criminaliști, Dan Antonescu, declara recent că există elemente care ar indica un atac comandat.

Evenimentul dramatic de la Arad a fost imediat mediatizat atât în presă, cât și la posturile de televiziune. Printre cei care au comentat, în felul său caracteristic, a fost și Dan Negru.

Acest nou atentat de la Arad, a ajuns să fie mediatizat intens în zilele ce au urmat atacului. Au apărut foarte multe informații, unele bazate pe date științifice, altele doar simple supoziții sau ipoteze. Încercând să atragă atenția și asupra altor lucruri întâmplate în Arad, Dan Negru a decis să comenteze în felul său evenimentele de la Arad. Într-o postare pe Facebook, Dan Negru a încercat să readucă în actualitate alte evenimente importante ce s-au petrecut în trecut aici.

”Televiziunea pierde in fața online si pentru că o lălăie pe aceleași subiecte. Bomba din Arad e o lălăială. Aradul are și alte povești. Daca vreți, tot cu afaceriști. Ați auzit de Francisc Von Neumann? In anii’ 30, baronul Neumann era cel mai bogat om din zona și fabricile lui țineau Aradul. Îi plăcea fotbalul așa ca a infilnțat , din banii lui, echipa de fotbal a fabricii, UTA Arad. Pentru că era fan al echipei Arsenal, construiește, tot din banii lui, cel mai frumos stadion din țara la vremea aia. O copie a celebrului Highbury a lui Arsenal. Pana și culorile clubului , alb -roșu , au fost tot un tribut adus lui Arsenal. UTA joaca și azi in culorile alb roșu pentru ca baronul Neumann iubea Arsenalul.

Comunismul l-a doborât, a făcut pușcărie apoi, se zvonește, că ar fi fugit din țara cu bicicleta și că ar fi ajuns fără niciun ban in Elveția apoi in America unde i s-a pierdut urma. După multi ani, in 1970, UTA, echipa înființata de el, elimină Feynoord Rotterdam . E ca și cum azi, Concordia Chiajna ar elimina Barcelona. A fost o mare supriză europeană. La câteva zile după victoria arădenilor, pe adresa clubului a sosit o scrisoare in care scria doar atât: „Bravo băieți” . Semnat FN. Francisc Neumann. Baronul a murit demult, undeva prin Florida. Stadionul din Arad ii poarta numele… Televizunea moare și pentru că nu știe sa aleagă între un baron și o bombă….”, a scris Dan Negru pe Facebook.