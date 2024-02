Dan Negru împlinește 53 de ani. Marea lui dezamăgire, față de situația artiștilor din ”Generația de Aur”: ”Cum a fost tratat Gil Dobrică, așa va fi tratat și Smiley!” EXCLUSIV

Dan Negru împlinește mâine 53 de ani. La ceas aniversar, vestitul om de televiziune, considerat și ”Regele audiențelor”, ne-a oferit un interviu savuros și sincer, în care ne-a vorbit despre situația artiștilor din ”Generația de Aur”, dați deoparte de cei tineri, inclusiv despre colegele lui de breaslă, Andreea Marin și Mihaela Rădulescu, care nu-și mai găsesc locul în televiziune. Cum își păstrează greutatea, din anii de debut, cum este răsfățat de fani, în străinătate, dar și cum va petrece, de ziua lui, citiți în acest interviu, oferit de Dan Negru în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Cum a reușit să rămână ”Regele audiențelor”?

Dan Negru este lider de audiențe în televiziune. El ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, cum a reușit să rămână în topul celor mai buni prezentatori tv, cum a reușit să evite eșecurile.

Playtech Știri: Care e, de fapt, secretul succesului tău în televiziune? Ai învins trusturi tv importante, în audiențe, chiar și fără show-ul tău de Revelion…

Dan Negru: Refuzul a fost secretul audiențelor mari de televiziune, în cazul meu. Am refuzat proiectele în care nu am crezut, oricât mi s-ar fi oferit financiar, ca să le prezint. Am pierdut mulți bani, refuzând proiecte, în care nu am crezut, dar i-am recuperat pe termen lung.

Despre Mihaela Rădulescu și Andreea Marin, care nu-și mai găsesc locul în televiziune

Vedeta de televiziune Dan Negru și-a exprimat crunta dezamăgire că marii soliști, dar și celebrele prezentatoare tv, Mihaela Rădulescu și Andreea Marin, nu-și mai găsesc locul în showbiz, în lumina reflectoarelor, fiind cu toții trași pe dreapta de noua generație.

Playtech Știri: Crezi că Andreea Marin și Mihaela Rădulescu ar mai avea succes, în 2024? Se simte absența lor, pe micul ecran? Sau, oare, sunt prea scumpe pentru televiziunile care preferă să colaboreze cu tineri, pe un salariu mai de nimic?

Dan Negru: În televiziunea din România există discriminarea de vârstă, dar nu are nimeni curajul să o spună. Larry King a devenit celebru la 53 de ani, exact vârsta pe care o am eu acum. Eu n-aș avea nicio șansă în România să mă apuc acum de televiziune. La noi, vârsta lui Gică Petrescu era subiect de bancuri, la italieni, Gianni Morandi prezenta SanRemo, un festival care a adus anul ăsta un profit de 53 milioane de euro. Cum a fost tratat Gil Dobrică, spre sfârșitul vieții, așa va fi tratat și Smiley, pentru că ăsta e showbizul românesc, se transmite din generație în generație. Spre deosebire de televiziunile puternice, din Europa sau din America, ale noastre încă se mai luptă cu online, n-au înțeles că televiziunea trebuie să fie o alternativă a online și nu o concurență.

Playtech Știri: În cei 25 de ani de televiziune ai filmat cu sute de vedete din România. Ce s-a întâmplat, între timp, de ce vedem mereu aceiași artiști, la un anume post tv?

Dan Negru: Cei din generația de atunci erau liberi! Acum cei mai mari artiști români sunt blocați de contracte cu televiziunile. De asta la aceeași televiziune o să vezi aceiași artiști, în diferite proiecte, pentru că ei au contracte cu TV și sunt exploatați maxim în toate formatele. Nici măcar bulgarii sau sârbii nu au astfel de exclusivități, la nivel de artiști mari. Ce să mai vorbim de America sau de Anglia? Asta era principala diferență între cei de atunci și cei de acum: libertatea.

De ce are succes trapperiței Erika Isac, cu videoclipul ”Macarena”

Playtech Știri: În această perioadă, pe val este solista trapperiță Erika Isac, cu piesa ”Macarena”. Cunoști foarte bine lumea muzicală, ai avut invitați soliști, ai prezentat numeroase festivaluri. Ce spui despre succesul tinerei artiste, cu acest videoclip, care abundă de înjurături și de nuditate, o piesă manifest?

Dan Negru: De parcă muzica românească ar fi dat în ultima vreme hituri cu texte admirabile. Nu cunosc prea bine subiectul, dar cred în muzica manifest. Nu avem curajul în showbiz de a aduce subiecte manifest în melodii. Nu am auzit nicio melodie despre pace, într-o țară care are război la graniță.

Playtech Știri: Ce artiști ai prezentat la debutul lor și le-ai purtat noroc în carieră?

Dan Negru: Ohoo. Au fost mulți. Pepe, dar mi-l amintesc și pe Marcel Pavel, la Festivalul Mamaia, când a explodat cu piesa ”Frumoasa mea”. A fost o onoare pentru mine să prind și artiștii legendari, dar și pe cei din noua generație.

”Americanii au chiar o campanie în care se cere ca umilința concurenților să nu mai fie difuzată la TV”

Dan Negru ne-a vorbit și despre concursurile tv de supraviețuire, dar și despre emisiunea ”Șerifi de România”, prezentată de el la Antena 1, și unde concurenții erau supuși unor probe dificile.

Playtech Știri: Ai participa la un concurs TV de supraviețuire? Ca om de televiziune, ce spui despre aceste formate internaționale, în care vedetele își testează limitele?

Dan Negru: Am scris chiar un astfel de format, împreună cu o colegă, Mădălina Mija. Formatul se numea “Șerifi de România” și era un show de supraviețuire, care s-a difuzat la televizor. A fost o încercare, ca să văd cum e și lumea asta și, înainte de a-l scrie, am studiat mult piața-reality. Sunt numite și “humiliting show” și americanii au chiar o campanie numită ”More hope and less humiliation”, în care se cere ca umilința concurenților să nu mai fie difuzată la TV. Campania MeToo a convins chiar multe posturi TV să renunțe la show-uri, precum Butcheler (Burlacul) sau Temptation Island (Insula iubirii), unde femeile și relațiile de cuplu sunt considerate o marfă și sunt umilite.

”Azi radioul nu mai incomodează pe nimeni. Cel mai grav e să fii apă plată cu lămâie”

Playtech Știri: Ești și om de radio. E mai relaxant să fii gazda unei emisiuni radio, în lumea undelor? Unde te regăsești cel mai bine, unde te simți confortabil?

Dan Negru: E mai greu, la radio. Trebuie să-i descrii ascultătorului ceea ce el nu vede, doar aude. Televiziunea e mai ușoară decât radioul. Radioul și-a pierdut din energie poate și pentru că acum e bazat doar pe hăhăiala. Cândva, Andrei Gheorghe, Paul Grigoriu și Jeana Gheorghiu puneau întrebări, căutau soluții. Incomodau. Azi radioul nu mai incomodează pe nimeni. Cel mai grav e să fii apă plată cu lămâie.

Playtech Știri: Ce daruri amuzante ai primit, de ziua ta, de-a lungul anilor?

Dan Negru: Făceam o emisiune cu copii, prin anii 2000, și copiii de acolo mi-au adus un mânz. A fost o mare aventură, ca să scap de el. L-am ținut în curte o vreme, până când l-am lăsat unei ferme de lângă București.

Cum reușește să fenteze trecerea timpului. Secretele lui Dan Negru

La ceas aniversar, Dan Negru ne-a împărtășit și micile lui secrete, care îl ajută să-și mențină greutatea din anii de debut în televiziune, de acum peste 25 de ani. Recunoaște, însă, și că are o genă bună, moștenită din familie.

Playtech Știri: Ții dietă, faci sport, cum te menții? Ai cam aceeași greutate, de la debutul în televiziune. Cum reușești să fentezi trecerea timpului? Există și vreun secret culinar?

Dan Negru: Cred că ține de genetică. Pe asta o moștenești sau nu. Da, joc mult baschet, fac mișcare, dar mănânc orice îmi cade la mână. Nu am vreun regim special, dimpotrivă, dacă mi-e foame, noaptea, mănânc. Nu am ținut niciodată regim. Mănânc atunci când mi-e foame. Nu am ore, pe care să mi le stabilesc și la care să mănânc. Am zile în care nu mi-e foame deloc și atunci mănânc puțin și altele, în care devorez orice.

Playtech Știri: Ce complimente îți fac telespectatorii? Au apărut chiar și bancuri pe seama ta, de Revelion..

Dan Negru: Audiențele sunt cele mai bune complimente. Chiar acum mă uitam pe audiențele de la ”Jocul Cuvintelor”, de ieri, și reluarea de după-amiază și premiera de seară au făcut audiențe mari, după doi ani de difuzare. Acesta e cel mai frumos compliment.

Cum a fost răsfățat de românii care l-au recunoscut, în străinătate?

Celebritatea i-a adus și o serie de avantaje. A avut parte și de răsfăț, mai ales în străinătate, unde a fost recunoscut de români. Astfel, Dan Negru n-a mai fost nevoit să stea, la rând, la bilete, la meciuri, la parcurile de distracții sau la muzee.

Playtech Știri: Ai fost recunoscut de români în străinătate? E adevărat că celebritatea a venit la pachet și cu un mic răsfăț, din partea admiratorilor?

Dan Negru: Mă bucură mult când sunt oprit pe stradă, oriunde în lumea asta de români. Înseamnă că mi-am făcut treaba bine. Am multe amintiri cu românii din străinătate. Am zburat pe multe curse aeriene, la bussines, deși aveam bilet la economic, pentru că am avut norocul unor români piloți, am intrat de multe ori la Luvru, Disney sau la alte atracții mondiale, prin față, fără coadă, pentru că erau români acolo. Am ajuns în culisele lui Jimmy Fallon, pentru că avea câțiva angajați români. La Grădina Zoo, din Coreea de Sud, m-au văzut pe camere video românii care erau în staff și m-au dus să văd puii de urși Panda. Până și la meciurile de Champions League stăteam la coadă la casa de bilete și angajații români de la stadion, văzându-mă, m-au dus în tribune. Am multe astfel de amintiri…

Playtech Știri: Cum ți-ai propus să petreci, de ziua ta de naștere?

Dan Negru: Fără zgomot…

Dan Negru, considerat ”Regele audiențelor”, este de neînvins, de mai bine de 25 de ani, în audiențe. Show-ul său de Revelion este marea carte de vizită. În prezent, este gazda unor concursuri de cultură generală, atât la Kanal D, în România, cât și la Prime TV, în Republica Moldova. Dar, Dan Negru câștigă bani frumoși și ca prezentator de evenimente, având un onorariu de 1.500 de euro.