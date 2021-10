Dan Negru, despre cearta cu Cabral: „Am să vă povestesc și cum am fost la un pas să mă bat cu adevărat cu el”

Dan Negru a dat cărțile pe față și le-a povestit fanilor săi din mediul online totul despre ce se întâmplă între el și Cabral Ibacka. Mulți au crezut că aceștia s-au certat, dar adevărul este altul! Prezentatorul de televiziune a surprins pe toată lumea cu ultimele dezvăluiri.

Dan Negru a fost ținta criticilor din mediul online după ce a lansat un mesaj în care discuta despre faptul că ar trebui să ne bucurăm de ploaie, ea fiind benefică pentru agricultură. Acesta a transmis o replică dură la adresa prezentatoarelor meteo, iar Cabral Ibacka a reacționat imediat.

Soțul Andreei Ibacka i-a spus prezentatorului TV că ar trebui să existe mai mult respect, așa că mulți au crezut că între cei doi s-a iscat o ceartă. Totuși, Dan Negru a mărturisit că el și Cabral împart o frumoasă prietenie de mulți ani, deci nici vorbă de așa ceva.

”Văd că s-au ascuțit cuțitele intre mine și Cabral și sunt pline ziarele de “lupta” noastră. Acu’ , serios, e glumă . Mă leagă o amiciție plăcută de Cabral de mulți ani…

Am povestit și azi-noapte vreo oră la telefon. Dar n-am povestit niciodată legătura mea cu începuturile showului lui…

Cabral, pot să spun ?

Cu câteva săptămâni înainte ca showul lui să înceapă la Pro, ne-am întâlnit. Avea emoții.

Family Feud ( Ce spun românii ) era un format tv pe care l-a mai încercat și Antena dar a ieșit o marmeladă. A fost un eșec.

Îi era teamă de marmeladă…

In 1976 a apărut formatul in America, inventat de Mark Goodson care avea o regulă: “follow the rules”. Azi, nimeni n-o face mai bine decat Cabral…”, a transmis Dan Negru.