Dan Negru dă trendul pe piața media. Previziunea pe care a făcut-o vedeta Kanal D EXCLUSIV

Dan Negru este amfitrionul a două emisiuni la Kanal D: Jocul cuvintelor și “Tu urmezi”, două formate curajoase despre cultură generală și vocabularul limbii române, cu care prezentatorul TV înregistrează audiențe de top, de miercuri până sâmbătă seara. Vedeta Kanal D s-a obișnuit să dea trend-ul pe piața media și se bucură când vede că emisiunile pe care el le prezintă devin surse de inspirație și pentru alte posturi de televiziune. De ce a făcut trecerea de la contabil, la facultatea de Drept, apoi la radio și în final la televiziune, ne-a povestit Dan Negru în interviul exclusiv acordat pentru Impact.ro.

Ce previziune a făcut Dan Negru?

Dan, cum a fost copilăria ta la Timișoara? Ai crescut la bunici? Ce năzbâtii făceai?

Am fost singur la părinți și nu mi-a lipsit nimic, am fost răsfățat, aveam de toate și nu pot să mă laud cu o copilărie chinuită așa cum văd că se poartă. Am crescut în aceeași casă cu mama, tata și bunicii mei, așa că eram cel mai răsfățat din casă, nu mi-a lipsit nimic, niciodată.

Ce visai să devii când vei fi mare? Ai urmat un liceu cu profil economic, te-ai înscris la Drept, apoi la Jurnalism. Ai avut o perioadă de căutări și indecizii sau te-au îndreptat părinții spre o anume meserie?

Nu-mi amintesc să fi avut vise, aveam doar speranțe. Am terminat liceul economic, un liceu greu în anii ăia pentru că îți asigura o slujbă lejeră: contabil. Dar nu am avut căutări, indecizii, temeri ca de altfel toți din generația mea. Nu aveam timp de asta, viața avea o altă viteză.

Carieră: a renunțat la Drept

De ce ai renunțat la Drept? Mă gândesc că debitul verbal pe care îl ai, te-ar fi ajutat în meseria de avocat, de exemplu.

Pledoariile din filmele americane nu se regăsesc în dreptul de la noi, mulți judecă un avocat după ce văd în filmele americane, dar noi nu avem jurați pe care să-i convingem. Nu era nimic de capul meu în lumea avocaturii și mă bucur că mi-am dat seama la timp de asta. E important în viață să știi unde ai șanse să eșuezi și să eviți astfel locurile alea. Ca să-ți dai seama că ești prost, trebuie totuși să-ți meargă mintea.

Cum ai ajuns să lucrezi ca și contabil la spitalul Victor Babeș din Timișoara? Cum s-a încheiat această experiență?

Imediat după liceu și înainte de facultate am avut anul de contabilitate, dar a fost anul în care am început să lucrez și la radio. Îmi plăcea radioul și nu-mi plăcea contabilitatea, așa că am ales opțiunea care mi-a plăcut.

Detalii din televiziune: cum s-au schimbat lucrurile?

Ai ajuns apoi în televiziune. Cum ai convins că ești bun?

E o meserie în care în anii ăia conta să convingi publicul . Televiziunea azi s-a schimbat mult și găștile au luat locul performanței, azi dacă fac parte dintr-o gașcă cu pile nu mai contează că ești sau nu un prezentator bun. Nu era așa în anii de golden age ai televziunii, pentru că atunci performanța era principala sită.

De-a lungul timpului, ai refuzat să participi la evenimente mondene. A fost o strategie de la bun început? Ți-ai dorit să fii o vedeta atipică?

Nici azi nu mă duc la evenimente mondene. Nu le văd rostul, socializarea e de proastă condiție pentru ca interlocutorii nu sunt străluciți în dialoguri și nu prea ai ce să înveți de la ei și doar ca să apar în ziare că am fost văzut pe acolo, nu m-a atras niciodată. Am avut șansa să fac lucruri care mi-au plăcut în viață și socializarea la evenimente mondene nu a fost ceva ce să mă atragă.

Când am venit prima dată în București un director de tv mi-a sugerat că e important să fiu văzut la evenimente mondene, dacă vreau să am carieră în televiziune. Nu l-am ascultat și nu-mi pare rău, am reușit să realizez formate de mare succes în TV în anii ăștia, după cum cunosc multe vedete prezente la toate evenimentele mondene care au eșuat în TV.

A ales să plece din Timișoara

Multă vreme ai făcut naveta Timișoara – București. După câți ani te-ai obișnuit cu ideea că trebuie să faci pasul și te-ai mutat București? Ai locuit cu chirie o perioadă sau ți-ai cumpărat propria casă?

O vreme stăteam la un hotel din București până când am decis că o să rămân aici cu slujba și mi-am luat o locuință. Dar încă mă consider venit în delegație în București, deși au trecut vreo 25 de ani de când m-am mutat aici. Nu m-am obișnuit cu orașul, nu-i înțeleg nici azi agitația și stresul.

În general, la televizor, la ce te mai uiți? Cumva ai dat trendul în ceea ce privește emisiunile tv, te aștepti ca și alte posturi TV să pregătească diverse concursuri de cultură generală?

Mă bucur că am dat acest trend și pentru că piața TV de la noi e o copie, unii se copiază pe alții, sunt sigur că vom fi copiați. Mă bucură! Când am lansat primul show cu copii, Next Star, imediat am fost copiat, la fel a fost cu farsele. Sunt sigur că acum vor apărea copiii pe quiz de cultură generală și mă bucură mult asta.

Dar cu copiii tăi, ții pasul în ceea ce privește temele? Ești pro meditații?

Copiiii mei sunt la o școală de stat și încerc să țin pasul cu temele lor, deși de multe ori mă simt depășit. Codruța e totuși omul care e pe domeniul temelor, eu sunt, ca la serviciu, cu entertainmentul.