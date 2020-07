Dan Negru, atacat cu pietre în Centrul Vechi. Ce a făcut vedeta de la Antena 1, înainte de asta

Andreo e un tip născut in Istanbul care trăiește peste tot in lume. La vreo 40 de ani , omu' e consultant tv cu doctoratul luat in jurnalism. Nu-i arăt fața din respect dar e genul intelectual , slăbuț, cu ochelari à la John Lennon. Am ieșit să mâncam in Centrul Vechi și când a vrut să pozeze o clădire, zvrrrrrrrrrrr….ne-am trezit ciuruiți de pietre 😂😂😂De asta zic , adrenalina pe care o gasești la noi, n-o găsești in Barcelona, Milano sau Londra 😂😂😂#româniapitorească

Publicată de Dan Negru pe Luni, 13 iulie 2020