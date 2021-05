Dan Negru, adevărul despre intrarea în politică. Anunțul categoric al vedetei de la Antena 1

Dan Negru este unul din cei mai bine plătiți și una din cele mai populare vedete de tv din România. Pe lângă asta, celebrul moderator are producții de succes și dincolo de Prut. În această perioadă se află la Chișinău unde filmează pentru show-urile difuzate de Prime TV Moldova.

Dan Negru celebrul și dincolo de Prut

De când a intrat în televiziunea Dan Negru și-a câștigat popularitatea și notorietatea prin diferitele producții de succes difuzate de Antena 1. Supranumit regele revelioanelor, Dan Negru a fost o prezență permanentă în casele românilor. De câțiva ani a decis să colaboreze și peste graniță la diferite producții cu formate deja consacrate.

Așa se face că celebrul Dan Negru are contracte și cu Prime TV Moldova, unde prezintă show-uri ca „Deal or Not Deal”, „Wheel of Fortune” sau „Who wants to be a millionaire”. Peste Prut, la Chișinău, regele audiențelor prezintă de nu mai puțin de 12 ani producții TV.

În ultima vreme au apărut în spațiul public zvonuri legate de prezența acestuia la Chișinău în aceste zile. Coincidență sau nu, Dan Negru se află la Chișinău exact în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din Republica Moldova, ce vor avea loc pe 11 Iulie.

Regele audiențelor a refuzat să intre în politică

Pentru un om care câștigă, cât câștigă Dan Negru din televiziune, o ofertă pentru o carieră politică, poate, ar însemna un pas înainte. Cu toate astea, un pas făcut greșit, poate distruge nu numai cariera politică, dar și tot ceea ce ai clădit până atunci.

Zvonurile din ultima vreme îl au ca personaj principal pe Dan Negru și alegerile parlamentare din 11 Iulie din Republica Moldova. Recent, redacția Impact.ro a decis să-l întrebe pe Dan Negru dacă este adevărat sau nu.

”Muncesc în Republica Moldova de 12 ani. Îmi place echipa de la Prime TV, sunt adevărați profesioniști. Am prins trei campanii acolo și în toate m-au implicat în Fake News. Probabil pentru că show-ul meu e cel mai urmărit și vor să mă atragă. Mi-au propus cetățenie ca să mă bag în politică, dar nu am vrut. Călătoresc cu avionul la clasa business, sunt cazat la un hotel foarte bun și am mașină cu șofer la scară.” a declarat Dan Negru redacției Impact.ro.

”Pe cât de frumoși sunt moldovenii, pe atât de urâți le sunt politicenii”

Presiunile din ultima vreme, dar și zvonurile apărute în presă atât aici, cât și dincolo de Prut, l-au determinat astăzi pe Dan să ia atitudine pe rețelele de socializare, declarând: