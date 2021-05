Dan Negru, adevărul crunt despre moartea Ilenei Vulpescu: ”Noi, mâncători de colivă și amatorii de parastase”

Îndrăgitul prezentator Dan Negru a vorbit despre moartea celebrei scriitoare Ileana Vulpescu. Ce mesaj le-a transmis celor care și-au adus aminte de ea abia după ce s-a prăpădit: „Noi, mâncători de colivă și amatorii de parastase”. Fanii au reacționat imediat.

România a mai pierdut un om de valoare. Miercuri, 12 mai, s-a stins din viață la 89 de ani scriitoarea Ileana Vulpescu, autoarea cărții „Arta conversației”. Trecerea în neființă a omului de cultură nu l-a lăsat indiferent pe Dan Negru, care a ținut să vorbească despre ipocrizia celor care o menționează și o plâng pe regretata scriitoare abia acum, după moartea, specificând că așa se întâmplă, de obicei, cu toată lumea.

Reputatul prezentator TV a vorbit de foarte multe ori despre felul în care românii își aduc aminte de marile lor valori abia după ce le-au pierdut. Dan Negru susține că acesta este și motivul pentru care a conceput ideea proiectului „Legende, cu Dan Negru”, emisiune în care și-a propus să aducă în vederea publicului român oameni de cultură și artiști pe care să-i „descoasă” de secrete și povești.

In trend căutări Google e Ileana Vulpescu, in postări toți o regretă și toate televziunile îi anunța moartea.

Când ați văzut-o ultima dată pe vreun ecran ?

Invitată in vreun platou de televiziune?

Noi, mâncători de colivă și amatorii de parastase.

#legendele

#antiparastas