Dan Capatos o acuză pe Andreea Marin că e falsă. Cum îi ia Teo Trandafir apărarea „Zânei Surprizelor”: „Aşa credea ea”

Teo Trandafir l-a avut invitat pe Dan Capatos, prezentatorul emisiunii „Xtra Night Show”, în cel mai recent episod al podcastului său de pe YouTube. Moderatorul de la Antena Stars a făcut mărturisiri uluitoare despre persoanele din industria media.

Dan Capatos l-a lăudat pe Dan Diaconescu, cel care i-a salvat poziția în perioada „Un show păcătos”, când nu obținea cifre mari la conducerea Antenei 1.

„O să-l respect pe Dan Diaconescu toată viața mea. Suntem prieteni! Stai să vezi ce am făcut. Încă mă amenința spectrul cifrelor, era urât. Nu era aurora boreală, era smog. Băi, ce fac? Eu nu cred că s-a întâmplat așa pe planetă. Bă, îl sun, să-mi dea invitați de la el. Am și eu de crescut un copil, mă dă afară dacă nu fac treabă, nu știu cum să fac să iasă ca la tine. Zic, când avem subiecte din astea care ne interesează gen Oana Zăvoranu, Nikita… Poți să mi le dai și mie, că eu am o oră`?”, a spus Dan Capatos.