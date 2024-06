Dan Bursuc, reacție copleșitoare după moartea lui Neluță Neagu: “Începem să dispărem unul câte unul. Rămânem fără marii noștri interpreți” EXCLUSIV

Unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți lăutari din România, Neluță Neagu, s-a stins din viață în cursul zilei de astăzi, după o perioadă lungă de timp în care s-a confruntat cu probleme de sănătate. Dan Bursuc a reacționat la moartea colegului său de breaslă.

Moartea lui Neluță Neagu a adus durere în suflet multor oameni, atât fanilor care îl ascultau cu plăcere la evenimente, cât și colegilor care au lucrat cu el de-a lungul timpului.

Dan Bursuc a vorbit despre moartea lui Neluță Neagu. Cei doi se cunosc de la 15 ani, iar ultima conversația pe care au avut-o a avut loc anul trecut. Impresarul știa de problemele de sănătate cu care se confrunta Neluță.

„Sunt foarte supărat de ceea ce am auzit. Îl cunoșteam de la vârstă de 15 ani. Ultima conversație cu el am avut-o anul trecut, am avut un turneu și apoi nu am mai apucat să vorbesc. Am înțeles că el a fost să se controleze prin Franța și nu am mai vorbit cu el de câteva luni de zile.

Am aflat că a murit de la unul dintre colegii mei. Eu sunt plecat în Elveția. Nu sunt în țară, dar am fost sunat de către colegi și mi-a dat vestea asta. Mi-a luat toată vlagă. Stau și mă gândesc ce se întâmplă cu colegii noștri. Și soția lui a murit în Săptămâna Mare anul trecut.

El avea probleme de sănătate, a fost să se controleze în Franța. Avea neamuri pe acolo și au stat prin preajma lui. Am înțeles că încă nu l-au adus în țară. Este tot în Franța.

Pentru prietenul nostru, fratele nostru….A plecat încă o stea din lumea noastră, unul dintre cei mai mari soliști de muzică de petrecere. Ușor, ușor începem să dispărem unul câte unul, iar muzică noastră rămâne fără marii noștri interpreți.

A fost o emblemă a muzicii lăutărești! Un om deosebit, cu o voce minunată, care a fost îndrăgit de întreagă țară!”, a declarat Dan Bursuc în exclusivitate pentru Playtech.ro.