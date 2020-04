Dan Bittman respectă sfaturile autorităţilor în această perioadă. Artistul se află ca toată România în izolare alături de familia sa. Chiar şi aşa, cântăreţul nu crede în epidemia de coronavirus, are o altă variantă.

Dan Bittman, adeptul teoriei conspirației. ”Nu e pandemie, e un test mondial!” Ce spune despre această perioadă

Dan Bittman are propria teorie în ceea ce priveşte epidemia de coronavirus. Dan Bittman, aflat în izolare alături de familie, are de suferit din cauza epidemiei de coronavirus. Toate proiectele în care era implicat au fost fie suspendate sau anulate. Artistu nu şi-a piedut speranţa şi tot ce îşi doreşete este să apară din nou în faţa publicului, unul numeros. În plus, artistul susţine că nu crede în ceea ce se întâmplă la nivel mondial.

„E foarte rău în această perioadă, dar n-am încotro. Stau acasă şi petrec timp cu familia, cu copiii mei. Respectăm şi ne supunem ordinelor. Eu unul nu cred în asta. Cu 150 de morţi şi peste 400 de vindecaţi, asta nu-i pandemie. În 1918 a fost pandemie cu gripa spaniolă. Dar acum cred că e altceva. Tind să cred că Sorin Ovidiu Vîntu are dreptate când spune că se face un test mondial„, a declarat Dan Bittman pentru cancan.ro.

Astfel, celebrul artist e de acord cu cele spuse de Sorin Ovidiu Vîntu. Omul de afaceri, proaspăt ieşit din închisoare spune despre virusul COVID-19 că ar fi un test la care este supusă toată populaţia planetei.

„Imaginează-ţi că peste 20-30 de ani vom fi dublu – 15-16 miliarde, moment în care planeta nu va mai putea susţine viaţa. Ceea ce vedem astăzi este o conspiraţie nu a unui singur stat. Sunt convins că sunt două-trei state mari implicate în toată povestea asta. Nu fac altceva decât să evalueze ce fac guvernele, ce face populaţia pentru a şti cum să folosească şi vor folosi aceste informaţii peste 20-30 de ani„, a afirmat de curând Sorin Ovidiu Vîntu.