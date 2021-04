Dan Bittman, acuzații grave la adresa autorităților: „Vor să ne ducă într-o situaţie de criză. Vor să vândă medicamente, teste, vaccinuri”

Dan Bittman și Alexandru Rafila au vorbit joi seară despre efectele nefaste ale noilor restricții impuse de autorități. Atât artistul, cât și reprezentantul României la OMS, critică dur modul în care au fost introduse cu forța, dând naștere unui val neașteptat de proteste.

În cadrul emisiunii „Subiectiv”, Dan Bittman, alături de profesorul Alexandru Rafila, a criticat din nou măsurile adoptate de autorități, acuzând reprezentanții statului că nu pot gestiona corect această pandemie de Covid-19. În timp ce în spitalele particulare lucrurile decurg fără mari probleme, în spitalele de stat, haosul prinde dimensiuni inimaginabile.

De asemenea, cântărețul, binecunoscut pentru numeroasele situații în care a refuzat să respecte măsurile de restricție anti-Covid-19, acuză autoritățile că nu sunt capabile să ofere ceea ce promit, în ciuda sumelor de bani colosale care se cheltuiesc în acest sens.

În cadrul aceleiași intervenții, artistul a explicat de ce crede el că românii le-au declarat război autorităților prin organizarea protestelor spontane din toată țara.

Acesta consideră că noile restricții au fost doar un pretext, însă, în realitate, oamenii sunt nemulțumiți de incompetența de care au dat dovadă cei care ne conduc. Lipsa rezultatelor favorabile reprezintă unul dintre motivele pentru care oamenii doresc să-și facă dreptate.

Dan Bittman a continuat șirul de acuzații grave, susținând că scopul autorităților este acela de a vinde orice se poate, legat de această pandemie, pentru interesul personal.

„Nu cred că protestele continuă doar din cauza măsurilor neexplicate. Ele continuă pentru că într-un an nu am reuşit, prin toate măsurile aplicate, să îmbunătăţim situaţia acestui popor.

După un an de zile şi toate măsurile luate, suntem în aceeaşi situaţie iar poporul a fost foarte obedient. A respectat măsurile impuse şi, cu toate acestea, suntem într-o situaţie gravă.

Respect legea şi am respectat-o în tot acest an. Dar am senzaţia că oamenii care ne impun aceste restricţii vor să ne ducă într-o situaţie de criză. Vor neapărat să o facă…

Nimeni nu doreşte, de fapt, să îmbunătăţească ceva. Dimpotrivă. Doreşte să aibă cifre. Doreşte să vândă în continuare marfă: medicamente, teste, vaccinuri. Ce rost are să discutăm? Suntem în aceeaşi situaţie ca atunci când nu exista vaccin. Ba chiar mult mai rea”, a adăugat cântărețul, potrivit Antena3.