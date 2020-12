Dan Bittman a spus adevărul despre Monica Odagiu, abia după despărțirea de Liliana Ștefan

Probabil mulți știu că Dan Bittman s-ar fi iubit cu Monica Odagiu. Fiind sătul de atâtea zvonuri, artistul a spus adevărul despre relația cu blondina. Solistul trupei ”Holograf” a recunoscut dacă au fost sau nu împreună.

De-a lungul timpului Dan Bittman a fost implicat în mai multe scandaluri. Printre acestea, și câteva relații cu femei celebre de la noi din România. Cu ceva timp în urmă, se zvonea că solistul trupei ”Holograf” ar fi lăsat-o pe Liliana Ștefan pentru frumoasa actriță Monica Odagiu.

În cadrul unei emisiuni TV, Dan Bittman a vorbit pe această temă. În stilul caracteristic, artistul a ținut să descrie înainte de toate ce înseamnă, de fapt, o parteneră tânără pentru el, dar și care este cel mai mare atu cu care ar putea fi cucerit.

Pe de altă parte, când a venit vorba de Monica Odagiu, artistul a încheiat orice discuție și a spus că nu a avut nicio relație cu actrița. Dan Bittman a declarat că nu a plecat niciodată de acasă din cauza Monicăi și că nu ar fi făcut asta pentru nimeni altcineva. Solistul trupei ”Holograf” chiar a ținut să-și ceară iertare că i-a ”pătat” cariera actriței.

”Aici trebuie să fac o mare rectificare. Presa, aici, nu a avut dreptate. Eu nu am plecat de acasă niciodată și nici nu aș face așa ceva, pentru nimeni. Nu e vorba de o actriță. Chiar mi-a părut rău că o carieră de actriță nu trebuie să fie pătată de un bărbat de 58 de ani. A fost doar o poveste inventată”, a continuat artistul, potrivit spynews.ro .

Mai mult de atât, Dan Bittman, pentru a clarifica lucrurile pe această temă, a povestit și momentul în care s-a întâlnit pentru ultima oară cu Monica Odagiu. De asemenea, artistul a spus și care a fost relația dintre ei.

În luna martie a acestui an, Dan Bittman și sora Anei Odagiu s-au văzut la ultimul concert susținut de trupa ”Holograf”. Fiind prieteni buni, artistul a invitat-o pe Monica la masă, urmată de o plimbare și atât. Acesta fiind motivul pentru care au apărut toate zvonurile potrivit cărora actrița cu 34 de ani mai tânără s-ar iubi cu solistul trupei ”Holograf”.

”La ultimul nostru concert din martie, fiind prieten foarte bun cu ea, am invitat-o la masa de după și am mers pe stradă, ca doi prieteni. Nu am plecat niciodată pentru domnișoara actriță”, a subliniat Dan Bittman.