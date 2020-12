După o poveste de iubire ce a durat 25 de ani, solistul trupei Holograf a decis să se despartă de femeia cu care are copii. Acum, Dan Bittman a ajuns la sapă de lemn. Cum a sărăcit artistul după despărțirea de Liliana Ștefan vom afla în cele ce urmează.

Au trăit o frumoasă poveste de iubire care a durat 25 de ani. Dar iată că soarta i-a vrut, până la urmă, despărțiți. Din păcate, ruptura de femeia cu care și-a creat o familie l-a dus la sapă de lemn pe Dan Bittman. Cântărețul, care în pandemie nu prea a avut concerte, a mărturisit că nu mai are avere.

Dan Bittman susține că despărțirea de Liliana Ștefan s-a produs din cauza lui. Acesta susține că vina îi aparține și că iubita lui nu l-a mai putut ierta, de data aceasta. Așa că au decis să își separe drumurile. Pentru că fiii lui au rămas cu mama lor, Dan Bittman le-a lăsat și toată averea agonisită.

”Sunt un om foarte sărac. Am lăsat tot. Tot. I-am lăsat tot Lilianei când am plecat și am plecat. Nu am nevoie de nimic, pentru că zidurile nu înseamnă nimic. Eu cu ea am avut un proiect, a durat 29 de ani sau cât a fost. Toată dragostea, toți copiii și tot ce a fost s-a întâmplat acolo, iar eu nu am nevoie de nimic din toate lucrurile. Apartamente, case, tot, tot, tot, am lăsat și am plecat”, a povestit Dan Bittman în cadrul unei emisiuni TV.