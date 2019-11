Dan Barna, despre ancheta Rise Project, în seara alegerilor: ”Un impact există!”

După ce a ieșit pe locul 3 în primul tur al alegerilor prezidențiale, Dan Barna a declarat că articolele publicate de Rise Project cu privire la contractele demarate cu mai mulți ani în urmă de liderul USR au avut, fără îndoială, un impact asupra votului.

Dan Barna: „Alianța USR-PLUS va merge mai departe”

Autoritatea Electorală Permanentă a publicat rezultatele parțiale după primul tur al alegerilor prezidențiale. Au fost procesate datele din 11.648 de secții de votare. Din datele furnizate reiese că președintele Klaus Iohannis are 36,74 din voturi, Viorica Dăncilă are 25,74%, iar Dan Barna are 11,74%.

Liderul USR este de părere că înfrângerea a fost cauzată și de articolele publicate în ultima vreme de jurnaliștii de la Rise Project.

„Fără îndoială, în momentul în care ești ținta exclusivă a atacurilor generale un impact există. Acum vom vedea dacă acest impact a fost suficient pentru ca vechiul sistem să-și păstreze aceeași secvență. Nu vorbesc de întâlniri în săli de partid. Am fost singurii care am fost în stradă timp de două luni și jumătate. Am fost singurii care am arătat că se poate face politică și altfel în România. Pe asta îmi bazez încrederea în rezultatul final.

Alianța USR-PLUS va merge mai departe, este în momentul de față singura opțiune de speranță și de modernizare pentru România”, a declarat Dan Barna pentru Digi24.