Sunt destul de multe modele Dacia create pentru producția de serie, de-a lungul anilor, dar sunt și multe alte prototipuri și proiecte apărute pentru că cineva a avut o idee prea bună. Dacia amfibie e unul dintre ele.

Dacia amfibie e un prototip unic de mașină românească, pe care l-ai putea folosi atât pe drum, cât și pe apă. Mașina a ajuns în atenția publicului acum vreo patru ani, însă a fost singura experiență de acest fel, până acum.

Dacia care se poate transforma în barcă a suferit modificări care au costat 10.000 de lei. Aceasta a fost prezentată cu ocazia festivității de începere a anului universitar. La ceremonia desfăşurată la baza nautică de pe lacul Siutghiol, Universitatea Maritimă Constanţa (UMC) a prezentat studenţilor prototipul acestei mașini utile și ciudate.

Dacă te întrebi de ce ar face cineva o Dacia amfibie, ei bine, pentru că se poate. Dar, mai concret, autoturismul cu dublă utilizare a fost lucrarea de licenţă a unei echipe de absolvenţi ai UMC. Echipată corespunzător, Dacia amfibie a fost lansată la apă cu şofer şi pasageri. Îndrumătorul echipei de studenţi a fost profesorul Victor Hreniuc.

„Ideea cu Dacia amfibie a luat naştere în anul 3 de facultate. Am plecat fiecare în voiajele de cadeţie, iar în anul 4 de facultate, adică prin luna martie a acestui an (2014 – n.r.), ne-am apucat practic de treabă. Am reuşit să terminăm cu câteva zile înainte de licenţă. Dacia 1310 Double Cab a fost cumpărată de noi integral, radiată, apoi donată Universităţii Maritime din Constanţa”, a spus Andrei Stroe, unul dintre realizatori, citat de Adevărul.



Aceeași publicație a amintit și că dezvoltarea unui astfel de prototip nu e o întâmplare trecătoare.

Studenţii de la Universitatea Ovidius creează constant câte un automobil capabil să îndeplinească mai bine un rol, un rol pentru care nu a fost proiectat. Prototipurile beneficiază de diferite sisteme de propulsie care combină mecanismele de deplasare.

Studenții de al Facultatea de Inginerie Mecanică, specializarea Autovehicule Rutiere, sunt cei care se ocupă de producția unor astfel de mașini. Într-adevăr, asemenea mașini nu ajung pe străzi, dar exercițiul e unul admirabil. În plus, modelul de față chiar își poate găsi o utilizare, așa cum a fost și cazul Dusterului cu șenile.