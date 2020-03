Dacia Duster și Orange, veste uriașă pentru români. Cu ce echipamente exclusive este dotată mașina

Modelul Duster SL Orange, oferă mai multe benefici față de cât te așteptai. Colaborarea Orange și Dacia pun la vânzare o mașină cu totul și cu totul unică. Acest vehicul le oferă iubitorilor Duster, un confort excepțional și o tehnologie avansată pentru o Dacia. Totul la un preț destul de acceptabil.

Dacia Duster și Orange, veste uriașă pentru români

Dacia Duster Orange, a fost lansată acum ceva timp, dar vine cu mai multe beneficii de cât te așteptai. Noul SUV, are un design atractiv și vine cu echipamente high tech, care îți oferă experiențe inedite, mai ales pentru iubitorii de off road. Echipamentul conține o cameră multiview care îți poate oferi o vedere excepțională pentru exteriorul mașinii. Acest vehicul portocaliu, dispune de un confort automat, funcția tip ”Mâini libere” face ca deschiderea portierelor să se facă automat la o simplă atingere a mânerului.

Siguranța este de asemenea un punct important pentru un astfel de ”monstru”, așadar sistemul de avertizare pentru unghiul mort se va declanșa atunci când nu ai vederea necesară. Aprinderea automată a luminilor te va ajuta, de astfel, să uiți de această grijă. Seria limitată aduce toate echipamentele standard, ce sunt oferite pentru versiunea superioară. Prestige, este numele acestei serii, la care se adaugă funcțiile mâini libere, multiview camera, avertizor pentru unghiul mort și, de asemenea, un pachet special Orange.

Pachetul Special Orange, este o serie limitată care vine ca un ajutor al șoferului. Emisiunile preferate, filmele, muzica și cel mai rapid internet 4G, sunt unele beneficii ale acestui pachet. De asemenea, îți va oferi și o tabletă Huawei, respectiv MediaPad T3 de 9,6”. Pe lângă asta, deține un modem care poate ține până la 10 utilizatori simultan. Încărcător auto ultra rapid, plus un suport de tetieră și o husă pentru tabletă. Timp de 2 ani vei avea inclus următoarele: 40GB trafic lunar de internet mobil, Orange TV Go cu acces la peste 80 de canale TV și, în cele din urmă, HBO GO cu acces la peste 6.000 de ore. Modelul SL Orange are un preț de doar 18.100 de Euro.

Modelul Dacia Spring se lansează în curând

Noul model full electric, Dacia Spring, este anunțat oficial. Apariția ei pe piață va fi în anul 2021 sau 2022, cert este că o să apară, plus va fi o mașină cu un preț sub 20.000 de euro, conform modelului Renault K-ZE. Mașina este făcută pentru spațiul urban sau pentru navete, deoarece autonomia sa este de aproximativ 200 de kilometri. Potențialii clienți își fac griji pentru numărul mic de kilometri, dar la prețul acesteia, este mai mult decât suficient. Pentru mai multe detalii despre Dacia Spring, poți citi aici.

Dacia Spring, este bazată pe modelul low cost, Renault K-ZE, ce a fost inițial lansat pentru China. Președintele Camerei Franceze de Comerț și Industrie din România, a precizat că Dacia este o alegere ”Smart”, nu una low-cost. Dar pe baza cifrelor din Europa, un Duster full echipat este sub 20.000 de euro, ceea ce arată că pentru Europa, acest vehicul este unul destul de ieftin.