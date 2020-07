Dacia de senzație creată de un roman poate băga în faliment Mercedes sau BMW. Cum arată Loganul de lux

Un român a creat un model Dacia extrem de plăcut de către conducătorii auto. Noul automobil poate băga în faliment Mercedes sau BMV. Cum arată mașina?

Noul model Dacia, la întrecere cu Mercedes sau BMV?

Dacia Logan Lux vine în atenția tuturor conducătorilor auto. Noul concept care poartă denumirea precizată anterior este existent pentru moment în forma unei redări 3D, care arată spectaculos și le poate oferi șoferilor o altă alternativă atunci când vor cumpăra în viitor o nouă mașină. Poiectul acesteia ne arată linia de design pe care Dacia o va adopta pe viitor, odată ce brand-ul va evolua pe piață.

Limuzina din imagini are să aibă dimensiuni mai generoase, dar și noua formă a unui coupe cu patru uși. De asemenea, farurile și stopurile sunt prelungite și prezintă tehnologia LED, care atincipă tendințele din viitor. Mașina are și niște jante cu design îndrăzneț, aripi proeminente, iar partea are pe lung o bară cromată. Tot în partea posterioară apare și monitorizarea modelului. Motorul are 1.4 litri, iar singurul lucru care lipsește este emblema producătorului de la Mioveni.

Modele Dacia

Actuale

Dacia Logan (2004–present)

Dacia Logan MCV (2006–present)

Dacia Logan MCV Stepway (2017–present)

Dacia Sandero (2008–present)

Dacia Sandero Stepway (2009–present)

Dacia Duster (2010–present)

Dacia Lodgy (2012–present)

Dacia Lodgy Stepway (2014–present)

Dacia Dokker (2012–present)

Dacia Dokker Van (2012–present)

Dacia Dokker Stepway (2014–present)

Dacia Spring (Unreleased)

Trecute

Dacia 1100 (1968–1972)

Dacia 1300 (1969–1979)

Dacia 1301 (1970–1974)

Dacia D6 (1974–1976)

Dacia 1302 (1975–1982)

Dacia 1210/1310/1410 (1979–2004; Dacia Denem in the United Kingdom)

Dacia 1304 Pick Up (1979–2006)

Dacia 2000 (1980–1982)

Dacia Duster (1983–1990s; rebadged ARO 10 in the United Kingdom)

Dacia 1310 Sport/1410 Sport (1983–1992)

Dacia 1320 (1985–1989)

Prototipuri

Dacia Braşovia coupé (1980)

Mini-Dacia (1980s) – prototype made from cut-down Dacia 1310 panels and easily changeable from hatchback to pick-up to convertible according to removable panels

Dacia Jumbo highrise van (1990)

Dacia Nova minivan (1998)

Several prototypes of the 1310 with diesel, LPG or smaller engines, throughout the model history

Dacia Star (1991)

Dacia 1310 convertible (1987; three produced)

Dacia 1306 saloon-derived pick-up (1994/5; very small series)

Dacia 1310 Break Limousine (late 1980s) – stretched estate with seven seats, several produced in normal-roofed and high-roofed variants

Dacia D33 (1997) – prototype made by IDEA design house in Turin, one model only

Dacia 1310 4×4 / Aro 12 (late 1980s) – estate-derived 4×4, very small series

Dacia Duster concept car (2009)