Cutremur semnificativ în urmă cu puțin timp. Unde s-a simțit cel mai puternic

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunță că un cutremur semnificativ s-a produs joi dimineață. Magnitudinea seismului a fost de 5,2 grade pe scara Richter, la o adâncime de 40 de kilometri.

„În ziua de 04 Iulie 2024, la ora 06:12:35 (ora locală a României), s-a produs în NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 5.2, la adâncimea de 40.0 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 6km S de Shiroi, 12km NV de Yotsukaido, 13km V de Sakura, 14km SE de Abiko, 16km SE de Kashiwa, 16km N de Chiba, 17km E de Matsudo, 17km S de Toride, 19km SV de Ryugasaki, 19km NE de Urayasu”, a transmis INCDFP pe internet.