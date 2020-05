Cutremur pe scena politică! PSD dă lovitura de grație Guvernului Orban. Planul a fost pus deja în aplicare

PSD va depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Orban, dacă pensiile nu vor fi majorate cu 40% de la 1 septembrie, a hotărât conducerea partidului în cadrul unei ședințe.

Cutremur în politică! Cum vrea PSD să dea lovitura de grație Guvernului Orban

Liderii PSD au hotărât joi, în cadrul unei ședințe a conducerii partidului, că vor depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Orban, dacă executivul nu va majora pensiile cu 40% începând cu 1 septembrie.

PSD a anunțat că moțiunea va fi depusă imediat cum legea va fi modificată, inclusiv dacă mărirea punctului de pensie va fi amânată sau dacă pensiile vor fi mărite cu mai puțin de 40 de procente. „BPN a aprobat astazi depunerea unei moțiuni de cenzură a PSD în momentul în care Guvernul va modifica legea pensiilor publice prin OUG. Nu pot să facă această modificare decât prin OUG iar în momentul în care o vor adopta vom începe strângerea de semnături pentru o moțiune de cenzură. Orice virgulă vor schimba în legea pensiilor publice va fi atacată prin moțiune de cenzură”, a anunțat Olguța Vasilescu.

PSD susține că sunt bani pentru mărirea pensiilor cu 40%

De asemenea, conducerea PSD a criticat guvernul pentru împrumuturile făcute în acest an și susțin că bani pentru mărirea punctului de pensie cu 40% sunt.

„De unde bani pentru mărirea cu 40%? Guvernul PSD s-a împrumtat cu 17 miliarde de euro în 3 ani iar PNL în 6 luni s-a imprumutat cu 15 miliarde, timp în care nu am văzut să apară o nouă autostradă, nu au crescut veniturile românilor, nu s-au dat bani în plus pentru sanatate. Noi am reușit să scădem datoria publică, iar cei de la PNL au reușit să se împrumute și au dus datoria publică la 39%. Nu pot să vină să spună că nu au bani”, a mai spus Olguța Vasilescu.

Guvernul Orban trebuie să respecte legea

Fostul ministru al Muncii, Olguța Vasilescu, mai susține că după creșterea cu 40% a punctului de pensie, ponderea pensiilor în PIB ar ajunge la 11%, în timp ce media în Europa este de 13%.

„Cum Dumnezeu acum ei nu sunt în stare să găsească bani. Am tot auzit că am fost un guvern iresponsabil când am făcut această lege. Acum se acordă 7% din PIB, după ce va fi implementată legea se va ajunge la 11,7% din PIB. Iar media europeană este de 13% din PIB. (…) Aș vrea să cerem guvernului Românei să respecte legea. Ei au cerut persoanelor vârstince să respecte legea și să stea în casă. Acum e timpul să o respecte și ei”, susține Olguța Vasilescu.

PSD se aliază cu Pro România și ALDE la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban

Pentru trecerea moțiunii de cenzură, în cazul în care aceasta va fi depusă, PSD se bazează și pe voturile Pro România și ALDE, după cum susțin liderii partidului.

„Nu depunem moțiunea doar așa să ne aflăm în treabă. Ne asigurăm că vom avea susținerea astfel încât acest guvern să cadă”, a mai informat Olguța Vasilescu.

Deputații și senatorii ar putea să nu ia vacanță

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban ar putea fi depusă chiar și în vară, după ce PSD va impune în Parlament prelungirea activității. „Am decis să avem Parlamentul în sesiune extraordinară in lunile iulie și august”, a declarat Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al PSD.