Cutremur pe scena politică! Lovitura de grație pentru Liviu Dragnea. Ce plănuiește din umbră omul care l-a trădat

Fostul lider al PSD, Liviu Drgnea, i-a oferit un interviu Ancăi Alexandrescu, fosta sa colaboratoare, actualmente realizatoare TV la Realitatea Plus. Cu această ocazie social-democratul l-a adus în discuție pe Vasile Dâncu, asociindu-l cu următoarele nume: Florian Coldea, Laura Codruța Kovesi, dar și cu statul paralel. Puțini l-au remarcat însă pe cel pe care interviul îl avea în centru și anume pe renumitul sociolog.

După mai multe discuții despre CFR Cluj și rolul important pe care îl joacă Vasile Dâncu în strategia de business a echipei de fotbal, bărbatul a transmis și un mesaj cheie. Va avea loc marea revenire în politică? Există planuri în acest sens și se pare că își dorește chiar o funcție importantă.

Acesta ar viza chiar poziția de premier și de lider al PSD, ori o altă poziție înaltă în conducerea formațiunii politice, în care, nu cu mult timp în urmă a avut un rol important, au declarat surse pentru Antena3.

În ultimii ani, Vasile Dâncu a ales să stea departe de lumina reflectoarelor, fiind din ce în ce mai puțin prezent în spațiul public.

„Cine a fost odată în politică nu scapă niciodată de politică, chiar dacă a plecat puțin sau chiar dacă s-a retras pentru o perioadă. Eu sunt în politică. Fac studii, expertiză, am și o identitate, am proiectele mele la care țin, proiectele legate de cum să-i sprijinim pe cei care au pierdut competiția.

Sunt un intelectual de stânga și nu am plecat deloc din politică. Că voi reveni activ în conducerea unui partid, asta nu am hotărât. Nu este exclus, dar nu am hotărât încă.

Dacă aș fi hotărât mi-ar fi plăcut să vă spun dumneavoastră care vă ocupați de sport, pentru că politica, de foarte multe ori, nu are fair-play. Aș prefera să spun unora care practică fair-play-ul, dar nu pot să vă dau un răspuns sigur“, a fost răspunsul lui Dâncu.