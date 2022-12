Cutremur mare înainte de Revelion? Gheorghe Mărmureanu îi linişteşte pe români. Când ar urma să aibă loc, de fapt

Luna decembrie a adus mai multe seisme la noi în țară. În ciuda acestui lucru, Gheorghe Mărmureanu îi liniștește pe români. Renumitul seismolog a vorbit despre posibilitatea producerii unui cutremur de magnitudine însemnată înainte de Revelion.

Mai multe cutremure s-au produs, în România, în ultimele patru săptămâni. Sâmbătă, 17 decembrie, specialiștii de la Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului au înregistrat un seism cu magnitudinea 4,4 în zona seismică Vrancea, judeul Buzău.

Cu doar câteva zile înainte, un alt seism cu magnitudine de peste 4 s-a produs în județul Vrancea.

Gheorghe Mărmureanu a fost întrebat, în direct, la un post de televiziune, ce risc există ca în țara noastră se se producă în viitorul apropiat un cutremur de mare intensitate, în condițiile în care autoritățile au anunțat că se pregătesc pentru un asemenea scenariu.

„Orice guvern face treaba asta, dar treaba este in felul următor: nu cunosc, daca vreti dvs, in ultimii mii de ani sau 3.000 de ani, sa fi fost un cutremu insemnat in decembrie sau ianuarie la inceput. Avem un cutremur foarte mare la 1838”, a spus Mărmureanu, la România TV.