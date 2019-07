Cutremur la Digi 24. Una dintre cele mai vechi prezentatoare TV părăsește postul

Una dintre cele mai vechi prezențe de la Digi 24 părăsește postul de televiziune. Care este motivul pentru care prezentatoarea pleacă atât din TV cât și din România?

Una dintre cele mai vechi prezentatoare de la Digi 24 părăsește trustul

Digi 24 suferă acum pierderea uneia dintre cele mai vechi prezențe din cadrul trustului. Este vorba de Sanda Nicola, care a decis nu doar să plece de la locul de muncă, ci să părăsească și România. Se pare că jurnalista i-a anunțat în cursul zilei de ieri pe cei de la conducere de decizia în cauză, conform paginademedia.ro. Conform acelorași surse, Sanda Nicola va urma să studieze la Universitatea din Liege, până la începutul anului viitor. De asemenea, contactată de jurnaliștii de la sursa citată, Sanda Nicola a confirmat informația. “Este vorba de un master în Turism și Dezvoltare Regională, pe care îl voi urma până în luna februarie a anului viitor”, a declarat Sanda Nicola.

“De altfel, imediat după ce am născut, m-am gândit că s-ar putea să fie necesară o reconversie profesională. M-am înscris la master, la cursuri de psihopedagogie. Am avut oferte de a preda, de-a lungul timpului”, a continuat ea. Întrebată de jurnaliști de perioada de după susținerea cursurilor, Nicola a susținut că discuțiile cu cei de la Digi 24 „au lăsat deschise posibilitățile unor colaborări ulterioare”. Jurnalista a fost prezentatoare în cadrul trustului încă de la începutul stației, iar în ultima perioadă, după ce a finalizat concediul de maternitate, s-a ocupat de intervalul orar de noapte 22:00-01:00. Aceasta trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Liviu Lolu, coordonator de comunicare al delegațieie USR Plus în cadrul Parlamentului European și membru în Consiliul Național PLUS.

