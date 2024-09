Cutremur joi dimineață, 26 septembrie 2024. Unde s-a produs, anunțul INFP

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului transmite că, joi, 26 septembrie 2024, la ora 05:21:06 (ora locală a României), s-a produs un cutremur la o adâncime de doar 5 kilometri.

Cutremur în această dimineață

„În ziua de 26 Septembrie 2024, la ora 05:21:06 (ora locală a României), s-a produs în SERBIA-BULGARIA-MACEDONIA BORDER REGION un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.7, la adâncimea de 5.0 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 31km N de Pernik, 40km NV de Sofia, 66km SV de Vratsa, 78km E de Leskovac, 88km NE de Vranje, 95km SE de Nis, 95km N de Blagoevgrad”, anunță INFP.

Motivul pentru care se produc cutremure în Serbia, Macedonia și Bulgaria

Cutremurele sunt fenomene naturale care apar în urma mișcării plăcilor tectonice și a acumulării de tensiune în scoarța terestră. Regiunea Balcanilor, care include țări precum Serbia, Macedonia de Nord și Bulgaria, este una activă seismic din cauza poziționării sale la intersecția unor plăci tectonice majore.

Plăcile tectonice și geologia regiunii

Regiunea Balcanilor se află la marginea Plăcii Eurasiatice, aproape de zona de contact cu Placa Africană. În plus, există și Placa Adriatică, o microplacă ce joacă un rol important în dinamica tectonică din sud-estul Europei. Mișcările acestor plăci sunt principalele cauze ale activității seismice din această zonă. Placa Africană, care se deplasează spre nord, împinge Placa Adriatică, iar acest lucru generează o presiune considerabilă asupra Plăcii Eurasiatice, care duce la fracturări și deplasări în scoarța terestră.

În Serbia, Macedonia de Nord și Bulgaria, această interacțiune dintre plăci creează linii de falie care sunt punctele unde tensiunea acumulată în scoarță se eliberează sub formă de cutremure. Una dintre cele mai cunoscute falii din regiune este Falia Vrancea, care, deși se află în România, influențează și activitatea seismică din Bulgaria și Serbia.

Zona de subducție și activitatea tectonică

Un alt fenomen geologic important în regiunea Balcanilor este subducția, procesul prin care o placă tectonică mai densă este forțată să alunece sub o placă tectonică mai puțin densă. În acest caz, Placa Africană, mai densă, se scufundă sub Placa Eurasiatică. Această subducție are loc în principal în zona Mării Mediteraneene și influențează activitatea tectonică din întreaga regiune a Balcanilor. Aceste mișcări ale plăcilor pot declanșa cutremure de diverse magnitudini, în funcție de tensiunea acumulată și de profunzimea la care are loc ruperea scoarței terestre.

Activitatea seismică din Serbia

Serbia, deși mai puțin cunoscută pentru cutremure majore în comparație cu alte regiuni din Balcani, este totuși expusă riscului seismic. Cutremurele din această țară sunt de obicei legate de mișcările plăcilor din sud-estul Europei, în special la intersecția dintre Placa Eurasiatică și microplăcile regionale, precum cea Adriatică. În plus, Serbia se află în apropierea unor falii active care traversează regiunea centrală a Balcanilor.

Seismele în Macedonia de Nord

Macedonia de Nord este situată în centrul regiunii Balcanilor, fiind frecvent afectată de cutremure din cauza tectonicii complexe a zonei. Falia Vardar, care străbate țara de la nord la sud, este o sursă importantă de activitate seismică. Unul dintre cele mai devastatoare cutremure din istoria recentă a avut loc în Skopje în 1963, cu o magnitudine de 6,1, care a provocat pierderi masive de vieți omenești și pagube materiale.

Cutremure în Bulgaria

Bulgaria este o altă țară din Balcani expusă la riscul seismic, în special în zonele sudice și sud-vestice. Una dintre regiunile cele mai active seismic din Bulgaria este zona de graniță cu Grecia și Macedonia de Nord. Cutremurele de aici sunt cauzate de mișcările complexe ale plăcilor tectonice, iar unele dintre acestea pot avea efecte devastatoare. Falia Kresna și zona de activitate tectonică din regiunea Sofia sunt exemple de surse potențiale de cutremure majore.