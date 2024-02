Cursul valutar BNR pentru 14 februarie 2024. Leul s-a mai stabilizat, în raport cu euro

Cursul valutar BNR pentru ziua de 14 februarie 2024. La cursul BNR al zilei de marți, 13 februarie, moneda europeană a avut o variație pozitivă, fiind cotată la 4,9761 de lei, față de ziua precedentă, și dolarul american a avut o cotație în creștere, ajungând la 4,6186 de lei. Acțiunile europene au închis în scădere cu 1%. Rămâne să vedem ce se va întâmpla la finalul zilei de astăzi.

Piețele europene au închis în scădere marți

Indicele Stoxx 600 a încheiat ședința în scădere cu 1%, accentuând slăbiciunea anterioară. Un declin de 2,7% pentru sectorul tehnologic a condus pierderile, în timp ce acțiunile din domeniul serviciilor financiare au pierdut 1,7%.

Pierderile s-au adâncit după ce noi cifre au arătat că inflația din SUA a crescut cu mai mult decât se aștepta în ianuarie, în condițiile în care prețurile încă ridicate ale adăposturilor i-au presat pe consumatori. Indicele principal al prețurilor de consum a crescut cu 0,3% de la o lună la alta și cu 3,1% pe an, a raportat Biroul de Statistică a Muncii, depășind prognoza de consens a Dow Jones de 0,2% pentru luna respectivă și de 2,9% de la an la an.

Ce se întâmplă azi la cursul de schimb cu principalele valute

Astăzi avem un nou curs valutar BNR, și vom vedea după ora 13:00 ce se întâmplă cu Euro și rubla rusească, în contextul actualei situații economico-geo-politice.

Noul CURS BNR este cel publicat la cursul zilei de astăzi, după ora 13:00.

Cursul valutar BNR pentru 14 februarie 2024: Euro

1 euro = 4,9760 Lei (-0,0001 Lei)

Un euro are cursul prezentat la valoarea de 4,9760 Lei, alături de o variație negativă de -0,0001 Lei.

Cursul valutar BNR pentru 14 februarie 2024: Dolar

1 dolar = 4,6505 Lei (+0,0319 Lei)

Un dolar are cursul prezentat la valoarea de 4,6505 Lei, alături de o variație pozitivă de +0,0319 Lei.

Cursul valutar BNR pentru 14 februarie 2024: Lira sterlină

1 liră = 5,8328 Lei (-0,0173 Lei)

O liră sterlină are cursul prezentat la valoarea de 5,8328 Lei, alături de variația negativă de -0,0173 Lei.

Indicele regional Stoxx a înregistrat până acum o lună februarie slabă

Indicele regional Stoxx a înregistrat până acum o lună februarie slabă, după un sfârșit de ianuarie puternic. Aceasta în ciuda mișcărilor importante ale acțiunilor individuale, pe măsură ce apar rezultatele companiilor.

Săptămâna aceasta vor fi prezentate rapoarte de la mai multe companii europene importante, printre care Heineken, Airbus, Renault, NatWest și Commerzbank. Investitorii ar putea acorda o atenție deosebită acțiunilor de consum și ceea ce sugerează acestea cu privire la forța anumitor economii, în timp ce băncile centrale monitorizează starea creșterii și a inflației.

Citește și: Rusia și costul invaziei asupra Ucrainei: rubla a devenit o hârtie fără valoare

Curs valutar BNR pentru 14 februarie 2024: Rubla rusească

1 rublă = 0,0509 Lei (+0,0003 Lei)

O rublă are cursul prezentat la valoarea de 0,0509 Lei, alături de variația pozitivă de +0,0003 Lei.

Indicele ROBOR stabilit de BNR pe 14 februarie 2024

Conform datelor oficiale publicate de BNR, Indicele ROBOR a scăzut față de ziua anterioară, după cum urmează: