Curs valutar BNR pentru 5 ianuarie 2023. Cât vom plăti azi la casele de schimb pentru un euro?

Curs valutar BNR pentru 5 ianuarie 2023. Ziua de ieri a adus o nouă valoare negativă pentru moneda europeană, trendul fiind același și pentru dolarul american. Lira sterlină a avut un câștig la cursul de ieri, de 0,03 unități. În ziua de 4 ianuarie, piețele europene au închis în creștere datorită datelor privind inflația. Rămâne să vedem care este noul curs valutar BNR pentru 5 ianuarie 2023 și cât vom plăti azi la casele de schimb pentru un euro.

O nou creștere pentru piețele europene

Piețele europene au închis în creștere miercuri, în condițiile în care datele privind inflația din Franța și Germania au indicat o încetinire a creșterii prețurilor de consum în întreaga zonă euro.

Indicele pan-european Stoxx 600 a închis în creștere cu 1,4%, iar acțiunile din sectorul comerțului cu amănuntul au adăugat 3,3% pentru a conduce câștigurile, în timp ce majoritatea sectoarelor și bursele majore au încheiat în teritoriu pozitiv. Cu toate acestea, acțiunile din sectorul petrolului și gazelor naturale au scăzut cu 3,1%.

Acțiunile americane au oscilat miercuri, iar ratele au scăzut, investitorii așteptând publicarea mai multor date economice americane, plus cele mai recente minute de la cea mai recentă ședință de politică monetară a Rezervei Federale americane.

Piețele globale vor căuta informații despre procesul de gândire al băncii centrale în ceea ce privește ratele dobânzilor și starea de sănătate a economiei americane. În plus, în Statele Unite vor fi publicate datele din cadrul Job Openings and Labor Turnover Survey, mai bine cunoscut sub numele de JOLTS, și ISM Manufacturing.

În Europa, marți, piețele au închis în creștere, susținute după ce Germania a publicat cifrele privind inflația pentru luna decembrie, mai mici decât se aștepta, până la 9,6% în ritm anual. Cifrele privind inflația din Franța au oferit, de asemenea, o surpriză pozitivă miercuri, încetinind la 6,7% în decembrie, de la un nivel record de 7,1% în noiembrie.

Cursul valutar al zilei. Ce se întâmplă cu principalele valute astăzi, 5 ianuarie 2023

Astăzi avem un nou curs valutar BNR, și vom vedea după ora 13:00 ce se întâmplă cu Euro și rubla rusească, în contextul actualei situații economico-geo-politice.

Noul CURS BNR este cel publicat la cursul zilei de astăzi, după ora 13:00.

Curs valutar BNR pentru 5 ianuarie 2023: Euro

1 euro = Lei (Lei)

Un euro are cursul prezentat la valoarea de Lei, alături de o variație negativă de Lei.

Curs valutar BNR pentru 5 ianuarie 2023: Dolar

1 dolar = Lei (Lei)

Un dolar are cursul prezentat la valoarea de Lei, alături de o variație negativă de Lei.

Curs valutar BNR pentru 5 ianuarie 2023: Lira sterlină

1 liră = Lei (Lei)

O liră sterlină are cursul prezentat la valoarea de Lei, alături de variația pozitivă de Lei.

Inflația franceză încetinește în mod neașteptat

Inflația în Franța a încetinit la 6,7% în decembrie, de la un nivel record de 7,1% în luna precedentă, arată cifrele preliminare publicate miercuri dimineață. Economiștii intervievați de Reuters prognozaseră o inflație armonizată de la an la an, care este ajustată pentru comparații în zona euro, de 7,2%.

Cea mai semnificativă scădere a fost înregistrată în sectorul energetic, unde prețurile au crescut cu 15,1% pe an, față de 18,4% în noiembrie. Acest lucru vine după ce inflația a încetinit mai mult decât se aștepta în Germania, care marți a raportat o scădere a IAPC la 9,6% de la 11,3%; și în Spania, care săptămâna trecută a înregistrat o scădere la 5,8% de la 6,7%.

Citește și: Rusia și costul invaziei asupra Ucrainei: rubla a devenit o hârtie fără valoare

Curs valutar BNR pentru 5 ianuarie 2023: Rubla rusească

1 rublă = Lei (Lei)

O rublă are cursul prezentat la valoarea de Lei, alături de variația pozitivă de Lei.

Indicele ROBOR stabilit de BNR pe 5 ianuarie 2023

Conform datelor oficiale publicate de BNR, Indicele ROBOR a rămas scăzut față de ziua anterioară, după cum urmează: