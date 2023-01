Curs valutar BNR pentru 3 ianuarie 2023. Cum începe anul moneda europeană?

Curs valutar BNR pentru 3 ianuarie 2023. Suntem în a treia zi din 2023, și așteptăm să vedem cum începe anul moneda europeană. Pe 30 decembrie, ultima zi în care BNR a emis cursul, euro încheia un an greu pe plus, fiind cotat la 4,9474, cu 0,0016 unități mai mult față de ziua precedentă. Nici bursele europene au avut un final de an cu valori negative, iar începutul de an este pe o notă optimistă. După ora 13:00, avem un nou curs valutar BNR pentru 3 ianuarie 2023 și vom vedea cum începe anul moneda europeană.

Acțiunile europene încep anul 2023 pe o notă optimistă

Acțiunile europene au crescut luni, în prima ședință de tranzacționare din 2023, deoarece datele privind industria prelucrătoare din zona euro au sugerat că ce a fost mai rău a trecut după un an marcat de temerile unei recesiuni, în timp ce băncile centrale au majorat ratele la nivel global. Indicele pan-regional STOXX 600 a crescut cu 1,0%, susținut de acțiunile de consum discreționar. Sectorul automobilelor și al pieselor de schimb a câștigat 3,2%, iar nume de lux precum LVMH și Kering au adăugat aproximativ 2% fiecare.

STOXX 600 a încheiat anul 2022 cu pierderi puternice, determinate de înăsprirea agresivă a politicilor băncilor centrale pentru a ține în frâu creșterea prețurilor, de o încetinire economică, de conflictul dintre Rusia și Ucraina, care a alimentat presiunile inflaționiste, și de îngrijorările tot mai mari legate de cazurile de COVID din China. Acțiunile tehnologice sensibile la ratele de dobândă, printre acțiunile cu cele mai slabe performanțe anul trecut, au crescut cu 1,6% în această zi, în ciuda unor semnale mai ferme din partea Băncii Centrale Europene.

Cursul valutar al zilei. Ce se întâmplă cu principalele valute astăzi, 3 ianuarie 2023

Astăzi avem un nou curs valutar BNR pentru 3 ianuarie 2023, și vom vedea după ora 13:00 ce se întâmplă cu Euro și rubla rusească, în contextul actualei situații economico-geo-politice.

Noul CURS BNR este cel publicat la cursul zilei de astăzi, după ora 13:00.

Curs valutar BNR pentru 3 ianuarie 2022: Euro

1 euro = Lei (Lei)

Un euro are cursul prezentat la valoarea de Lei, alături de o variație negativă de Lei.

Curs valutar BNR pentru 3 ianuarie 2022: Dolar

1 dolar = Lei (Lei)

Un dolar are cursul prezentat la valoarea de Lei, alături de o variație pozitivă de Lei.

Curs valutar BNR pentru 3 ianuarie 2022: Lira sterlină

1 liră = Lei (Lei)

O liră sterlină are cursul prezentat la valoarea de Lei, alături de variația pozitivă de Lei.

Acțiuni în creștere, în timp ce previziuni mai sumbre se adună la orizont

Piețele bursiere au crescut ușor, randamentele obligațiunilor europene au scăzut, iar dolarul a rămas ferm, în cadrul unor tranzacții ușoare. Asta a venit în contextul în care directorul general al Fondului Monetar Internațional a avertizat că o treime din lume va intra în recesiune în 2023.

Cu trei zile de tranzacționare rămase din 2022, piețele bursiere mondiale au suferit un an ezastruos, în timp ce guvernele și băncile centrale s-au confruntat cu o inflație foarte ridicată, cauzată de consecințele războiului din Rusia în Ucraina și de restricțiile persistente ale Covid-19 în China.

Piețele sunt acum îngrijorate de perspectiva unei recesiuni iminente și a unei perioade potențial prelungite de creștere economică lentă, iar majoritatea economiilor majore vor fi norocoase dacă vor atinge o creștere a PIB-ului de 1% pe an în cea mai mare parte a următorului deceniu.

Citește și: Rusia și costul invaziei asupra Ucrainei: rubla a devenit o hârtie fără valoare

Curs valutar BNR pentru 3 ianuarie 2022: Rubla rusească

1 rublă = Lei (Lei)

O rublă are cursul prezentat la valoarea de Lei, alături de variația negativă de Lei.

Indicele ROBOR stabilit de BNR pe 3 ianuarie 2022

Conform datelor oficiale publicate de BNR, Indicele ROBOR a rămas scăzut față de ziua anterioară, după cum urmează: