Curs valutar BNR luni, 30 martie 2020. Care sunt cotațiile de azi

Specialiștii de la Banca Națională a României au emis un nou curs valutar. Iată care este starea cotațiilor pentru azi, 30 martie? De ce schimbări a avut partea Indicele ROBOR în ultima perioadă și cum se situează azi?

Curs valutar BNR luni, 30 martie

Noi cotații la casele de schimb valutar! Specialiștii de la Banca Națională a României vor actualiza noile valori în jurul orelor 13:10. Până atunci, iată care a fost evoluția monedelor de circulație internațională Euro, Liră sterlină sau Franc elvețian? După o creștere enormă, Euro a scăzut brusc, la fel ca majoritatea monedelor. Indicele ROBOR s-a micșorat și el. Cel calculat la 3 luni a are 2.57%, scăzut cu -0.01, cel calculat la 6 luni are 2.65%, scăzut cu -0.02, iar cel calculat la 12 luni are 2.69%, scăzut cu -0.03.

De asemenea, situația economică românească este și ea instabilă, deși leul românesc era oricum în scădere. „Cu sau fara virusul COVID-19, leul era oricum sub presiunea deprecierii, din perspectiva factorilor fundamentali. Si ma refer la deficitele gemene, despre care discutam de ceva timp, si anume deficitul bugetar care coexista cu deficitul de cont curent. (…)Suntem singura tara din Europa cu deficit estimat pentru acest an la peste 3%, celelalte state au deficite mult mai mici”, a declarat Ionuț Dumitru, economist-șef al Raiffeisen Bank România și fost șef al Consiliului Fiscal.

Curs valutar BNR pentru: Euro

După o creștere incredibilă, Euro scade, arată cursul anterior emis de Banca Națională a României! Moneda internațională a ajuns la valoarea de 4.8332 Lei, scăzut cu -0.0013 Lei.

Curs valutar BNR pentru: Dolar

Dolarul se micșorează și el. Acesta ajunge la valoarea de 4.3890 Lei, scăzut cu -0.0253 Lei, conform cursul precedent indicat de Banca Națională a României

Curs valutar BNR pentru: Liră sterlină

Lira sterlină este o surpriză la casele de marcat. Moneda a crescut la valoarea totală de 5.3759 de Lei, cu +0.1027 de Lei față de valoarea din cursul precedent, arată cursul precedent al Băncii Naționale a României.