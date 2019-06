Curs valutar BNR, joi, 6 iunie: Euro, în scădere

Banca Națională a României emite un nou curs valutar pentru valute pentru astăzi, 6 iunie. Care este starea monedelor și ce s-a schimbat în privința indicelui ROBOR?

Curs valutar BNR: Euro

1 Euro = 4.7183 Lei (în scădere cu -0.0112 Lei)

Cursul indicat astăzi, 6 iunie, de către Banca Națională a României, indică faptul că moneda europeană a scăzut din nou. Aceasta a ajuns a valoarea de 4.7183 de Lei/euro, cu variația negativă de -0.0112 Lei.

Curs valutar BNR: Liră sterlină

1 Liră = 5.3314 Lei ( în creștere cu +0.0009 Lei)

Lira sterlină, conform cotațiilor de astăzi, joi, a ajuns la valoarea de 5.3314 Lei/ liră sterlină, cu variația pozitivă de +0.0009.

Curs valutar BNR: Dolar

1 Dolar = 4.1995 Lei (în creștere cu +0.0058 Lei)

Conform Băncii Naționale a României, dolarul american are astăzi 4.1995 Lei/dolar american, în creștere cu +0.0058 Lei, față de valoarea din cursul precedent.

Curs valutar BNR: Franc elvețian

1 Franc elvețian = 4.2224 Lei (în scădere cu -0.0055)

Francul a scăzut cu -0.0055 de lei față de valoarea pe care a avut-o în cursul anterior. Banca Națională a României a indicat, în cotațiile emise astăzi, 6 iunie, că francul are un total de 4.2224 Lei.

Indicele ROBOR

Indicele ROBOR calculat la 3 luni se indică a fi neschimbat. Acesta a rămas la 3.24%, iar cel calculat la 6 luni a ajuns la 3.37%. Indicele la 12 luni are astăzi, 6 iunie 3.54%. ROBOR se referă la rata de dobândă la care o bancă împrumută lichiditate către alte bănci. Ratele de referință se stabilesc pentru cele 8 scadențe: O/N (overnight), T/N (tomorrow), 1W (1 săptămană), 1M (1 lună), 3M (3 luni), 6M (6 luni), 9M (9 luni) și 12M (12 luni). Indicele se calculează zilnic și are ca referință medica aritmetică a cotațiilor de dobândă care sunt utilizate de un număr de 10 bănci selectate de BNR.

„Începând cu 2 mai 2019, noul indice se aplică exclusiv creditelor nou acordate populației, precum și refinanțării creditelor aflate în derulare. Va fi decizia fiecărui client care are un împrumut în lei să facă sau nu o cerere de refinanțare. La cererile de refinanțare, instituțiile bancare răspund în termen de 60 de zile de la data cererii formulate de clienți”, a explicat Eugen Teodorovici.