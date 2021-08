Curs BNR pentru 20 august 2021. Ce valoare are euro

Specialiștii de la Banca Națională a României au emis un nou curs valutar pentru azi, 20 august. Care sunt modificările din dreptul Indicelui ROBOR și care sunt noile cotații ale monedelor de circulație internațională precum: euro, dolar și liră sterlină?

Specialiștii de la Banca Națională a României au emis un nou curs pentru monedele de circulație internațională precum: euro, dolar sau liră sterlină. Noile cotații urmează să fie actualizate pe site-ul oficial al BNR și aici în jurul orelor 13:10.

Până atunci, ai mai jos evoluția monedelor din cursul anterior și schimbările din dreptul Indicelui ROBOR. Indicele ROBOR calculat la 3 luni s-a majorat cu +0.01, ajuns astfel la 1.54%. Cel calculat la 6 luni a crescut cu +0.01, ajuns la 1.67%, iar cel calculat la 12 luni s-a majorat tot cu +0.01, ajuns astfel la 1.78%.

Trebuie să fim conștienți de faptul că aderarea la zona euro va fi posibilă numai după 2024. După cum îl văd, am putea intra în zona euro după 2024 – 2025 și am putea adopta euro în 2027 sau 2028” Florin Cîțu

Un euro a avut în cursul prezentat anterior valoarea totală de 4.9278 Lei, alături de variația pozitivă de +0.0019 Lei, arată specialiștii de la Banca Națională a României.

Un dolar a avut în cursul prezentat anterior valoarea totală de 4.2143 Lei, alături de variația pozitivă de +0.0122 Lei, conform specialiștilor de la Banca Națională a României.

Conform specialiștilor de la Banca Națională a României, o liră sterlină a avut în cursul anterior valoarea totală de 5.7682 de Lei, alături de variația negativă de -0.0124 de Lei.

„La data de 22 iulie a.c. Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a notificat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (Punct Național de Contact) cu privire la câștigarea procesului de selecție pentru proiectul de twinning „Strengthening supervision, corporate governance and risk management in the financial sector” – MD 20 ENI FI 01 21R2 (MD/36) de către consorțiul format din Banca Națională a României, Banca Centrală a Regatului Țărilor de Jos și Banca Lituaniei.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului EU4Moldova: Facility to support the health response to the COVID-crisis and Association Agreement related Reforms, urmează a se derula pe o perioadă de 24 de luni și se adresează Băncii Naționale a Moldovei și Comisiei Naționale a Pieței Financiare din Republica Moldova”