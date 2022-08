Cuplul din showbiz care a trecut prin momente dramatice: „Riscam să nasc un copil cu probleme majore” EXCLUSIV

Cuplul din showbiz care a trecut prin momente dramatice! Pentru cei care-i cunosc, Radu Sîrbu (ex O-Zone) și Ana sunt un cuplu sudat. Recent, cei doi au vorbit în exclusivitate pentru Impact.ro despre cel mai dur test de rezistență ca și cuplu. Ana și Radu Sîrbu sunt împreună din adolescență, au trecut cu brio perioada O-Zone. Sunt căsătoriți de 21 de ani, au vrut să facă nuntă, însă pandemia le-a dat planurile peste cap. Cei doi sunt cuplul din showbiz care a trecut prin momente dramatice.

Radu Sîrbu și Ana, căsătoriți de 21 de ani. Cuplul din showbiz care a trecut prin momente dramatice

Puțini își mai aduc aminte de Radu Sîrbu, membru important al uneia din cele mai populare trupe la vremea ei, O-Zone. În urmă cu 21 de ani, Radu și Ana, luau decizia de a se căsători, după o relația care dura încă din adolescență.

Au 3 moștenitori și recunosc că nu întotdeauna în familia lor a fost totul într-o armonie perfectă, cum pare din exterior. În exclusivitate pentru Impact.ro, cei doi artiști ne-au povestit despre momentele limită din cuplul lor.

Au vorbit și despre metodele pe care le aplică pentru a nu escalada tensiunile ivite. Radu Sîrbu și soția sa, Ana, s-au destăinuit. Au vorbit despre relația lor, dar și despre cum cei doi, ca și cuplul, au trecut prin momente dramatice:

Care au fost cele mai dificile momente din relația voastră de 24 de ani, dintre care 21 de căsătorie, și cum le-ați depășit?

Radu: Am parcurs un drum lung împreună, de la adolescenți la părinți. Evident o astfel de relație care include multe etape ale vieții ne-a oferit nenumărate momente dficile și provocări de-a lungul timpului.

Ana: Înainte de copii, cred că cea mai dificilă perioadă pentru noi a fost perioada O-zone. Așteptările și turneele interminabile la care se adăugau numeroasele femei (fane) gata să facă orice pentru a capta atenție. Evident că existau momente de gelozie. Au existat certuri și perioade tensionate, pe care nu credeam că o să le depășim. Erau momente când părea cel mai logic să o luam pe drumuri separate.

Radu: Am avut nevoie ambii de multă maturitate și inteligență. Dar mai ales iubire și dorință să fim împreună, ca să putem depăși anumite momente și situații în care am fost puși atunci. Mai ales că nu se știa de căsătoria noastră. Era un subiect tabu.

Ana: A fost o periodă lungă în care împachetam și despachetam la infinit bagaje pentru soțul meu care venea și pleca la fel de obosit. Asta până a pierdut șirul țărilor în care se afla și tot atunci m-am încăpățânat să fac școala auto, ca să pot să-l duc și să-l aduc de la aeroport, ca să putem petrece mai mult timp împreună.

Ana Sîrbu: “Riscam să mi se rupă uterul și să nasc un copil cu probleme majore”

Ana: Un alt moment foarte dificil care ne-a testat ca și cuplu cred că a fost cea de a treia sarcină,. Atunci am fost testată pozitiv pentru Listerioza care poate duce la moarte fetală intrauterină și apariția defectelor congenitale la copil… A fost un adevărat test de rezistență pentru noi ca și cuplu.

A fost o perioadă de coșmar. Eram testată săptămânal și în care am fost nevoită iau doze uriașe de antibiotice. Nu mai vorbesc de faptul că sarcina în sine îmi punea viața în pericol având un uter proaspăt cicatrizat de la cezariana anterioară.

Practic riscam să mi se rupă uterul și să nasc un copil cu probleme majore sau și mai grav. Țin minte că tensiunea era atât de mare încât plângeam non stop și nu ne înțelegeam mai deloc. Dar cred că anume aceste perioade sunt cele care te călesc și testează acel „la bine și la greu” promis odată.

Relația a fost vreodată pe muchie de cuțit?

Ana: Ar fi o ipocrizie să spun că nu. Da, absolut! Am căutat o perioadă ajutor din exterior, inclusiv consiliere pentru cupluri. De multe ori simțim că în cei 24 de ani am epuizat toate metodele și resursele pentru a depăși anumite situații.

De foarte multe ori ne simțim epuizați și avem nevoie de pauză. Am făcut asta și acum câteva luni. Ne-am oferit o pauză de respiro. Noi având și o afacere împreună Rassada Music nu prea schimbăm atmosfera la muncă.

Atunci devine greu să gestionezi lucrurile, pentru că având o problemă cu un copil nu ne putem detașa la muncă și devenim o echipă complet nefuncțională. Facem eforturi uriașe să gestionăm și să echilibrăm lucrurile.

Radu Sîrbu( ex O-Zone): “Am experiența unui divorț traumatizant în copilărie”

Radu: Știu ca oamenii mă văd o fire calmă. Dar în ceea ce privește relația sunt foarte vulcanic. Răbdarea nu mai e punctul meu forte o dată cu creșterea copiilor… Așa că atunci când simțim că presiunea ajunge la cote maxime, efectiv ne oferim timp & spațiu să analizăm lucrurile la rece pentru a depăși orgoliile și a vedea unde putem face compromisuri fiecare ca să putem împăca ambele părți…

De multe ori comunicăm prin mesaje, încercând să interacționăm cât mai puțin. Putem sta separate, dacă simțim nevoia. Dar de obicei nu durează mai mult de câteva zile, întrucât avem un mare numitor comun: copiii și iubirea care ne readuc împreună de fiecare dată.

Eu am experiența unui divorț traumatizant în copilărie (părinții mei) și nu mi-aș dori copiii mei să treacă printr-o astfel de experiență. Sunt un familist convins și sunt gata să dau tot ce e mai bun pentru noi și familia noastră.

Ana Sîrbu: “Nu aveam bani nici de inele, motiv pentru care nici nu le-am avut”

Ce planuri aveți legate de nuntă? Vă doriți ceva restrâns sau o petrecere mare?

Ana: Singurele poze pe care le avem în calitate de mire & mireasă au fost făcute pentru reviste, pentru că noi în ziua în care ne-am căsătorit am avut martori un cuplu de prieteni și nu aveam bani nici de inele, motiv pentru care nici nu le-am avut.

Eram doi copii îndrăgostiți care își promiteau iubire veșnică, dar nu aveau idee ce avea să le ofere viitorul și câte bătălii vor duce ca să păstreze această relație.

Radu: Nu ne-am dorit niciodată o nuntă clasică cu sute de invitați . Noi vedem nunta noastră – o petrecere undeva pe malul unui lac sau poate pe o plajă cu câțiva prieteni, oameni apropiați și copiii noștri alături.

Sunteți logodiți? Ați primit binecuvântarea preotului?

Radu: Suntem căsătoriți cu acte în regulă dar fără slujbă religioasă. Am vrut să o facem în 2019, dar a început pandemia în acea vara și iar am amânat.

Noi de multe ori discutăm despre aceste etape ale vieții și știm că nu le poți avea pe toate, dar suntem convinși că Dumnezeu ne-a arătat prin fiecare miracol al nostru că suntem niște oameni binecuvântați.

Ana Sîrbu: “Șansele pentru o nouă sarcină erau sub zero”

Ana: Anastasia- Dalia a venit când s-a încheiat etapa O-zone, iar numele ei (pe care l-am rostit complet adormită sub anestezie) înseamnă reîncarnare și o viață nouă pe care am început-o alături de ea. Nu a fost simplu deloc să fim părinți tineri fără experiență sau ajutorul celor apropiați.

Eva Maria a venit după 8 ani în care deja am pierdut orice speranță că aș mai putea avea copii, iar imediat cum a venit, mică fiind ne povestea despre bebelușul din burtică. La o perioadă foarte scurtă am început lupta cu Hiperplazia endometrială, deci șansele pentru o nouă sarcină erau sub zero. Urma să urc din nou pe masa de operații și am avut un sentiment ciudat (instinct)…

Am refuzat chiar la semnarea contractului la recepția spitalului, ca în doar câteva săptămâni să aflu că imposibilul a fost posibil și că sunt însărcinată cu al treilea copil. Eva și-a chemat frățiorul și a știut mult înaintea noastră, iar David-Nicolas a fost un mare luptător încă din burtică. I-am dat și numele tatălui meu, fără să știu că o să-l pierd pe tata la doar câteva luni distantă.

Cred că Dumnezeu are căile lui de a binecuvânta, tot ce trebuie să faci este să observi. Relația noastră nu a fost niciodată simplă, am putea face filme din tot ce am trăit începând cu adolescența, căsătoria în secret, perioada turneelor, accidentul de mașină care era să ne coste viața, nașterea copiilor, pierderea tatălui, problemele de sănătate, construirea unei afaceri împreună… toate au fost teste de rezistență, pe care le-am trecut împreună și întotdeauna am simțit că e cineva acolo sus care ne veghează, motiv pentru care suntem extrem de recunoscători.