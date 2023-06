Cuplu surpriză în showbiz. Actorul celebru are o iubită mai tânără cu 19 ani

Îndrăgitul actor Sean Penn se pare că are o nouă relație. Acest lucru a fost scos la iveală de către paparazzi, care l-au suprins pe actor împreună cu o nouă parteneră. Fani acestuia se întreabă cine este norocoasa. Cuplul surpriză se bucură de o vacanță în Italia. Chiar dacă se aflau în public, aceștia nu s-au sfiit și au făcut gesturi tandre.

De-a lungul timpului, Sean Penn a reușit să câștige inimile oamenilor prin rolurile prin care le-a interpretat. Eforturile sale au fost remarcate, iar în anul 2004 Sean Penn a obținut Premiul Oscar pentru cel mai bun actor. Totodată, acesta a reușit să se facă remarcat și prin activitățile demarate ca activit politic.

Actorul este originar din Santa Monica, California, și este fiul actorului și regizorului Leo Penn și al actriței Eileen Ryan. Sean Penn are și un frate. Este vorba despre muzicianul Michael Penn. Celălalt frate, actorul Chris Penn, a murit în 2006.

Recent, acesta a fost surprins alături de o nouă parterneră. Cei doi se plimbau pe străzile din Roma. La un moment, cei doi îndrogostiți s-au sărutat. Paparazzi care se aflau în zonă au surprins momentul. Însă, acesta nu a fost singurul gest tandru pe care actorul l-a făcut pe străzile capitalei. Foarte multe persoane se întreabă cine este femeia care a reușit să-i câștige inima. Ei bine, noua sa parteneră este Olga Korotyayeva și este o persoană cunoscută din lumea mondenă. Mai mult, iubita acestuia este cu 19 ani mai tânără.

Cât timp s-au aflat în vacanță, cei doi au optat pentru purtarea unor ținute casual și confortabile, ideale pentru o plimbare. Vestea că Sean Penn și-a făcut o nouă iubită vine în contextul în care, în urmă cu doi ani, acesta a divorțat de fosta sa soție, Leila George.

Cei doi soți au ales să pună capăt relației în urmă cu doi ani. După doi ani de căsnicie, aceștia și-au dat seama că nu sunt făcuți unul pentru altul. Cel care a ales să pună capăt relației a fost actorul, care susține că a stricat căsnicia.

„Există o femeie de care sunt îndrăgostit, Leila George, pe care o văd acum doar zi de zi, pentru că am stricat căsnicia. Teoretic am fost căsătoriți 1 an, însă eram împreună de 5 ani. Am fost un tip foarte neglijent.”, a spus Sean Penn.