Cum vrea o tânără să facă bani. Ce vinde în pandemie: ”Oferă protecție 100% contra covid-19”

E strigător la cer ce se întâmplă. O tânără vrea să facă bani pe internet într-un mod cu totul neaşteptat: ”Oferă protecție 100% contra covid-19”. Ce vinde în pandemie este dincolo de orice imaginaţie.

Mare e grădina Domnului, spune o vorbă din bătrâni. Un anunţ pus pe reţelele de socializare de o femeie face înconjurul ţării şi uimeşte pe toată lumea. Modul în care o tânără din Giurgiu vrea să facă bani în această perioadă este incredibil. Oamenii au rămas mască atunci când au văzut ce vinde în plină pandemie de coronavirus.

Mizând pe faptul că românii sunt oameni credincioşi, aceasta a pus la vânzare, pe un grup de pe Facebook, pulovere… sfinţite! Da, aţi citit bine.

În timp ce mulţi internauţi au fost curioşi de preţul articolelor vestimentare pe care apar diferiţi sfinţi, unii au dorit să îşi exprime părerea nu tocmai bună despre astfel de anunţuri.

„Nu creeeeed!”. „Am trăit s-o văd şi pe asta”. „OPC-ul are tematica pentru vânzările online a produselor protecție anticovid! Să le facem un printscreen. Să verifice dacă aceste produse sunt conforme”. „Ceeeee?? ???!!!!! Nu pot să cred așa ceva. chiar așa inculți am ajuns să fim??? Sper să fie o glumă”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauţi la anunţul cu pricina.