Cine este ginerele lui Gigi Becali și din ce familie provine. Cum a cucerit-o Mihai Mincu pe Teodora

În 2019, fiica cea mare a lui Gigi Becali s-a căsătorit cu Mihai Mincu, iar ginerele lui Becali este un bărbat cu o situație financiară foarte bună. De menționat este că părinții lui Mihai Mincu au fost deranjați de socrul mic la nuntă, iar motivul este unul neașteptat.

Cine este ginerele lui Gigi Becali

Mihai Mincu, ginerele lui Gigi Becali este supranumit ”prințișorul din Dobroești”, iar el a mai apărut în presă înainte să aibă o relație cu Teodora Becali. Are o situație financiară foarte bună, iar în anul 2017 și-a făcut intrarea în afaceri cu vânzarea hainelor și cu comerțul cu ceai și cafea. După aceste afaceri, acesta și-a făcut o firmă care are obiect de activitate fabricarea de parfumuri și cosmetice, potrivit Liberatea.ro.

„E adevărat că trăiesc o bucurie pentru că m-a făcut socru. Şi pentru că fata mea a făcut o alegere bună. Şi-a ales un băiat bun… I-am cunoscut şi familia, mi-a plăcut. Am un ginere înalt, frumos, aşa cum îmi place mie”, afirma Gigi Becali.

Imediat după nuntă, în presă au apărut și informații conform cărora părinții lui Mihai Mincu au fost deranjați de socrul mic, adică de Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera s-a dat în spectacol la nunta fiicei sale, Teodora, iar asta nu a fost chiar pe placul socrilor mari.

Au avut o nuntă ca-n povești

”A fost o nuntă ca-n povești, e drept. Dar Gigi Becali a cam sărit calul. A captat toată atenția. Oamenii nu s-au simțit tocmai bine. E de înțeles, nu? Acum, nu e vina lui Gigi Becali, dar despre această nuntă s-a scris și s-a vorbit… mai mult de Gigi Becali”, a declarat o prietenă apropiată cuplului pentru Cancan.

Înainte de a o cunoaște pe Teodora, Mihai Mincu a mai apărut în presă, iar la vremea aceea se scria că el ar avea o relație cu nimeni alta decât Daniela Crudu, vedeta cu care Becali se certa în emisiunea lui Dan Capatos pe vremea când ea era iubita lui Mihai Costea.

”Am prieteni mulţi care au cumpărat-o pe Crudu. Se dădea pe bani. Daniela face nenorociri. Costea are o problemă, e păcat de el că se gândeşte numai la Crudu. Crudu i-a făcut farmece lui Costea. Îl admir pe Mihai Costea dacă poate s-o cuminţească pe Daniela. Nu orice bărbat poate să cuminţească o femeie. Îl sfătuiesc să se căsătorească şi s-o scoată de la televiziune”, afirma Gigi Becali despre Daniela Crudu în urmă cu ceva ani.