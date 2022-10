Cum va fi vremea în această iarnă: se anunţă recorduri! Anunţul făcut de meteorologi

Cum va fi vremea în această iarnă: se anunţă recorduri, potrivit experților în meteorologie. Toamna aceasta este de asemenea un anotimp al recordurilor, atât din punct de vedere al temperaturilor, precum și al precipitațiilor. Anunţul făcut de meteorologi, în rândurile de mai jos.

Meteorologii anunță că iarna care urmează va fi una caracterizată de temperaturi mai mari decât cele nromale. Asta nu înseamnă că nu va fi frig în iarna care se apropie cu pași mari.

„Nu înseamnă că nu vom avea zile în care temperaturile, atât cele minime, cât și cele maxime, vor coborî sub zero grade. La noi, în România, în decembrie, ianuarie, februarie, temperaturile maxime coboară sub zero grade pe parcursul zilei.

Temperaturile medii, normale, pentru perioada de iarnă, sunt aproximativ cuprinse între – 3 și 4 grade”, a declarat Mirela Polifronie, meteorolog al Administrației Naționale de Meteorlogie, conform Dcnews.