Cum va fi afectat mersul trenurilor de schimbarea orei. Anunțul făcut de CFR

În acest weekend, România va trece la ora de iarnă, o schimbare anuală care marchează sfârșitul programului de vară. În noaptea de sâmbătă spre duminică, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, la 04:00 dimineața, care va deveni ora 03:00. Ce impact are această schimbare asupra circulației mijloacelor de transport în comun.

Schimbarea din noaptea de sâmbătă spre duminică aduce o oră în plus de somn pentru toată lumea. Totuși, trecerea la ora de iarnă poate veni și cu câteva modificări în programul mijloacelor de transport în comun, mai ales al celor care circulă pe timp de noapte. Conceptul de trecere la ora de iarnă are ca scop adaptarea orelor de activitate la lumina naturală, astfel încât să profităm cât mai mult de lumină pe parcursul zilelor mai scurte de iarnă.

Trecerea la ora de iarnă poate influența și programul mijloacelor de transport în comun, în special pe liniile de tren, autobuz și tramvai cu circulație de noapte. Majoritatea companiilor de transport din România, precum CFR și societățile locale de transport public, își adaptează orarele pentru a asigura continuitatea și a preveni întârzierile.

CFR Călători a transmis, prin intermediul unui comunicat, ce se întâmplă cu trenurile în această noapte.

”Trecerea la ora Europei de Est nu modifică mersul trenurilor în vigoare. În noaptea de 26/27 octombrie 2024, când ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 4 AM vor pleca la orele din Mersul de tren în vigoare, respectând ora Europei Orientale.

Trenurile de călători aflate în circulaţie după ora 4 AM, ora oficială de vară, vor opri în staţiile din parcurs stabilite, unde vor staţiona până la ora de plecare din orarul în vigoare după noua oră a Europei Orientale, iar trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinație.

Având în vedere că şi în ţările vecine trecerea de la ora de vară la ora Europei de Est oficială se face în aceeaşi zi de 27 octombrie 2024, între staţiile de frontieră trenurile vor circula după orele din Mersul de tren în vigoare”, se arată pe site-ul CFR.