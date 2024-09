Cum trebuie să te îmbraci atunci când mergi la restaurant, de fapt. Toți românii fac greșeala asta

Când vine vorba de modul cum ne îmbrăcăm, este importantă alegerea, în afară de faptul că te și poate cataloga într-un anume fel. Așa că, fie că-ți place sau nu, este important să știi cum trebuie să te îmbraci atunci când mergi la restaurant, de fapt, având în vedere că mulți români fac greșeala asta.

Ar trebui să fii mai atent cum te îmbraci când mergi la restaurant!

În multe restaurante de lux, potențialii clienți sunt refuzați dacă poartă haine care nu se potrivesc cu atmosfera elegantă din interior.

Unii clienți s-au plâns de discriminare, în special atunci când codurile vestimentare par să fie aplicate în mod diferit. Dar alții sunt de acord cu proprietarii de restaurante care cred că menținerea unui standard minim.

Indiferent că vorbim de spații normale, de zi cu zi, sau chiar de lux, un anume cod vestimentar permite clienților să se potrivească în mod corespunzător cu decorul, creând o atmosferă care îi face pe toți să se simtă speciali.

La urma urmei, spun prorpietarii de localuri, au investit destul de mult în afacerea lor și nu este prea mult să le ceară clienților să ridice un pic standardul vestimentației, chiar și pentru o experiență de cinci stele.

Vestimentația comunică respect și profesionalism

Pentru cei care nu sunt familiarizați cu codurile de vestimentare, în special pentru restaurante, trebuie menționat că au fost scris și cărți despre asta.

Richard Ford, profesor la Stanford Law School și autor al cărții „Dress Codes: How the Laws of Fashion Made History”, a declarat că există o dualitate inerentă în crearea și aplicarea normelor privind tipul de îmbrăcăminte pe care oamenii au voie să o poarte.

„Vestimentația comunică respect și profesionalism, astfel încât școlile, locurile de muncă și locurile de întâlnire au un motiv întemeiat să insiste asupra unei vestimentații care să se potrivească cu misiunea și scopul instituției În ceea ce privește aspectele problematice, uneori codurile vestimentare sunt utilizate pentru a elimina grupuri rasiale stigmatizate.”, spune profesorul Richard Ford.

Un cod vestimentar la un restaurant privat nu este neobișnuit. Toate sau majoritatea restaurantelor au unul. Iar istoria este presărată cu multe persoane jignite care s-au întors pentru că purtau adidași murdari sau haine care nu respectau codul vestimentar.

Spre exemplu, o celebră cântăreață, Jess Glynne, a trebuit să își ceară scuze unui restaurant din Londra pentru că a fost discriminată pentru că purta un hanorac cu glugă, în timp ce codul vestimentar prevedea în mod clar „fără hanorac”.

Învață cum trebuie să te îmbraci atunci când mergi la restaurant

Aceiași specialiști spun că, de fapt, trebuie să verifici localul înainte să-l frecventezi, să vezi poze online cum e decorul, cât e de elegant. Este important să știi cum se îmbracă ceilalți în mod regulat când merg în astfel de locuri.

Dar, cel mai important, este să știi dacă aceste restaurante au stabilit un cod vestimentar anume. Dacă stăm să ne gândim, până la urmă nu este nimic exagerat și nici greu de realizat, nu?

Dacă ne referim, spre exemplu, la un local de zi cu zi, nu neapărat o terasă de cartier, aici poate codul vestimentar nu este atât de drastic, sau obtuz, asta însemnând că o vestimentație de zi, normală, este acceptată. În unele locuri, chiar dacă ai purta o pereche de pantaloni ceva mai scurți, nu este un capăt de țară.

„S-ar putea să locuiți într-o zonă în care ținuta este mai lejeră și pantalonii scurți sunt acceptabili, dar acest lucru poate să nu fie acceptabil în unele restaurante de ultimă generație. Puteți verifica site-ul sau suna înainte. Și apoi un alt lucru pe care îi încurajăm pe oameni să-l facă este să caute fotografii”, mai precizează specialiștii în cod vestimentar.

Dar, dacă trecem la un alt nivel, unde restaurantele sunt, de obicei, active seara, și unde eleganța acestuia este cu totul alta, atunci există varianta ca localul să aibă un anume cod vestimentar, chiar casual, dar cu o anume eleganț și chiar finețe.

Din păcate, mulți români fac greșeala asta

Deș, chiar șia tunci când mergem pe stradă ar fi nevoie să avem un anume cod vestimentar, mulți români fac greșeala asta când vine vorba de mersul într-un restaurant.

De multe ori nu țin cont nici de poziția localului (dacă se află într-o zonă centrală, de lux, etc.), și aleg să meargă la fel cum sunt îmbrăcați zilnic, sau chiar ca după plajă.

Codul vestimentar impune anumite reguli de bun simț, iar atunci când vorbim strict de restaurante de lux, experții spun că „Serviciul la restaurantul de lux se bazează pe faptul că toată lumea este acolo în același timp, la timp”.

„Este important să respecți timpul oamenilor. Când cineva îți dă timp să apari, se așteaptă să înceapă în fluxul pe care l-au proiectat. Și este destul de lipsit de respect să apari târziu.”, mai spun experții.

Un alt element de bună purtare, în afară de alegerea vestimentației, este și lăsatul de bacșiș, iar în acest caz, recomandarea este de a lăsa „întotdeauna un bacșiș la fiecare restaurant în care luați masa, indiferent dacă este un restaurant de lux sau un restaurant standard”.