Cum ții casa călduroasă, fără costuri suplimentare. Trucuri utile pentru toți românii

Cum să ai încăperile de la casă mai călduroase, dar fără să adaugi bani în plus la facturile de la întreținere? Trucurile sunt simple și extrem de rapide. Ce trebuie să faci pentru a avea mult conform în casă?

Cum să ai casa mai caldă?

Mulți apelăm la fel și fel de trucuri pentru a ține căldura în casă. Sezonul rece ne pune pe unii în încurcâtură, mai ales pe cei care locuiesc în București și duc cel mai tare dorul apei calde și a caloriferelor fierbinți în această perioadă.

Temperaturile geroase nu ne-au ocolit în acest an, iar meteorologii nu indică încă o îmbunătățire drastică a vremii, așa că iarna va mai rămâne o perioadă pe la noi. Temperaturile scăzute dau bătăi de cap tuturor care vor să mențină totuși căldura în casă.

Pașii sunt simpli

Primul pas pentru a menține imobilul călduros este să izolezi ușile și ferestrele cu ajutorul unor pături sau prosoape. Frigul se strecoară deseori în casă pe sub ușile care se deschid continuu sau pe la ferestre, mai ales dacă nu ai termopane. E indicat să lași caloriferele la vedere.

Deși sună ciudat, dacă sunt acoperite cu perdele/draperii riști să ai toată căldura dincolo de „paravan”, aceasta nemaivenind în cameră. Strânge perdelele în colțul unui perete și lasă sursa de căldură dezgolită. De asemenea, este sugerat să închizi ușile camerelor pe care nu le folosești, pentru că astfel aerul rece din ele nu se va răspândi în restul casei.

Alte opțiuni

„Foloseste folie de aluminiu- Toata lumea are in casa folie de aluminiu pe care o foloseste la gatit. Aceasta poate fi folosita si pentru a mentine caldura in casa. Tot ce trebuie sa faci este sa o prinzi pe perete, in spatele caloriferului. Aceasta va reflecta caldura care in mod normal s-ar fi pierdut in perete, facand incaperile mai calduroase.

Covoarele mentin caldura- Chiar daca nu esti adeptul covoarelor, in timpul iernii poti apela la acestea pentru a face casa mai calduroase. Covoarele izoleaza foarte bine podeaua si iti protejeaza picioarele de frig. In plus, covoarele resping frigul mentinut la nivelul pardoselii, si, in acelasi timp, previn pierderea caldurii deja existente”, arată exquis.ro.

