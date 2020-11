Cum te epilezi cu bicarbonat de sodiu. Da, da, ai citit bine. Elimină și firele de păr!

Există o multitudine de metode de epilat, de la cele profesioniste făcute la salon cu ajutorul unor lasere până la ceară, pe care o putem folosi acasă, sau lama de ras, ce este la îndemâna tuturor. Printre ele se strecoară și una cu bicarbonat de sodiu, despre care se vorbește rar.

Bicarbonatul de sodiu, ingredientul bun la toate. Metoda de epilat care te scapă de părul nedorit

Multe dintre metodele existente pentru epilat nu au efectul dorit, anume o piele fină pentru cât mai mult timp. În plus, pot apărea și iritațiile sau firele de păr crescute sub piele. Dacă v-ați săturat de aceste probleme, dar și de banii risipiți prin saloanele de cosmetică, puteți scăpa de părut nedorit apelând la soluții naturale. E cunoscut faptul că bicarbonatul de sodiu are o mulțime de întrebuințări în cosmetică și nu numai.

El poate ajuta chiar și la epilat. Tot ce trebuie să faceți este să amestecați 200 de mililitri de apă cu o lingură de bicarbonat de sodiu. Fierbeți apa până dă în clocot, apoi adăugați bicarbonatul de sodiu și amestecați până obțineți o pastă. Aplicați-o pe zonele de pe corp pe care vreți să le epilați și lăsați să acționeze peste noapte. Dimineața, puteți îndepărta amestecul de pe piele. Repetați procesul de câteva ori pe săptămână și puteți vedea rezultatele uluitoare ale ingredientului minune.

Metode de epilare, avantaje și dezavantaje

Epilarea cu ceară este una dintre cele mai utilizate proceduri în saloanele de cosmetice și acasă, dar nu și cea mai sănătoasă. Specialiștii spun că această metodă nu este potrivită pentru oricine.

Există persoane care au o sensibilitate a pielii aparte și sunt mai reactive, fie prin apariția reacțiilor locale, de contact, fie prin apariția alergiilor. Există și alte evenimente care se pot produce, cum ar fi foliculita, când se deschide ostimul folicular și se pot însămânța diferiți germeni care sunt prezenți pe pielea noastră. Uneori, poate apărea, de asemenea, și arsura, care poate lăsa semne pe toată viața.

Spre deosebire de ceară, crema depilatoare pare soluția ideală, căci funcționează rapid și nu provoacă dureri. Atenție, însă, căci persoanele cu pielea sensibilă pot avea iritații sau alergii din cauza substanțelor chimice pe care crema le conține. O altă metodă rapidă este epilarea cu lama, dar înainte să o folosiți este recomandat să aplicați pe piele un gel special pentru ras. În afară de faptul că ne-am putea tăia, acest mijloc nu are niciun alt risc.