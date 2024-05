Cum sună varianta originală a piesei „Queen of My Castle”. INNA face furori în întreaga lume, dar melodia are 27 de ani

INNA a stârnit furori în spațiul public, după anunțul colaborării cu Kris Kross Amsterdam. Mult apreciata cântăreață din România a bătut palma cu producătorul muzical pentru o reinterpretare a piesei „Queen of My Castle”. Varianta originală are 27 de ani vechime.

INNA, o nouă piesă în colaborare cu producătorul muzical Kris Kross Amsterdam

Cea mai nouă colaborare a INNEI a făcut furori printre fanii săi, dar nu numai. Cântăreața româncă, mult apreciată și peste hotarele țării noastre, a bătut palma cu producătorul muzical Kris Kross Amsterdam pentru o reinterpretare a celebrei piese „Queen of My Castle”.

După colaborări internaționale cu artiști precum Shaggy, Tinie Tempah, Conor Maynard și Ty Dolla $ign, și după colaborarea cu Sofía Reyes, Kris Kross Amsterdam a decis să revină în atenția fanilor printr-o colaborare cu INNA.

„Am fost mereu fani ai hiturilor fenomenale ale INNEI și am întâlnit rar o colaborare atât de armonioasă și profesionistă. Rezultatul vorbește de la sine: Queen Of My Castle este un imn al verii, de la Olanda la România și, sperăm, chiar mai departe”, a declarat producătorul.

Cântăreața este entuziasmată de noul său proiect

INNA este, de asemenea, entuziasmată de noul său proiect, ce presupune reinterpretare unei piese muzicale ce a reușit să treacă testul timpului. Cântăreața româncă a dedicat melodia „tuturor reginelor de pretutindeni și regilor lor”.

Varianta muzicală interpretată de INNA reprezintă un omagiu adus clasicului din 1997 de la Wamdue Project, care a câștigat popularitate mondială cu remixul lui Roy Malone din 1999. Puțini români știu istoria originalului. „Queen of My Castle” a fost lansată inițial în 1997, dar a devenit hit de club în 1999.

Istoria piesei originale „Queen of My Castle”, lansată în urmă cu peste două decenii jumătate

„Queen of My Castle” este un cântec al producătorului american de muzică electronică Chris Brann, sub pseudonimul Wamdue Project, cu vocea lui Gaelle Adisson. Piesa a fost lansată în 1997, însă doi ani mai târziu a devenit hit de club la nivel mondial.

Piesa a devenit celebră după ce a fost remixată de Roy Malone și inclusă pe albumul Program Yourself din 1998. A condus topul US Billboard Dance Club Play, a fost pe primul loc în UK Singles Chart și a ajuns în top 10 în cel puțin alte 12 țări, inclusiv în Danemarca, Franța, Germania, Olanda și Norvegia.

Mesajul ascuns al piesei muzicale din 1997. Legătura cu Sigmund Freud

Titlul și versurile originalului fac referire la teoria inconștientului a lui Sigmund Freud, care susține că ego-ul uman nu este liber și că, în schimb, este controlat de propriul inconștient. În cuvintele lui Freud, această teorie se rezumă la următoarea teorie: