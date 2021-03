Cum și-a ‘trădat’ Mădălin Ionescu soția. Cristina Șișcanu a făcut mărturisirea acum

Primăvara este anotimpul renașterii, al noilor începuturi, dar și a plimbărilor lungi, presărate cu povești. Una dintre ele a fost spusă de Cristina Șișcanu, într-un interviu pentru o revistă, când a dat mai multe din casă despre stilul de viață adoptat mai nou, pasiunea pentru haine, intervențiile estetice la care a apelat, dar și o întâmplare care îl are ca protagonist pe soțul Mădălin Ionescu.

Mădălin Ionescu a ”trădat-o” în viața profesională pe soția Cristina Șișcanu

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu s-au întâlnit pe platourile de filmare ale postului Antena 1, unde el era prezentatorul emisiunii ”Acces Direct”, iar ea era reporter. Ulterior, Mădălin a semnat cu ”Kanal D”, unde a prezentat ”WOWbiz” alături de Andreea Mantea, și soția a avut, de asemenea, emisiune în cadrul postul TV turc. Drumurile lor s-au separat total după ce moderatorul a renunțat la emisiunea din trustul Doğan. Cristina Șișcanu a participat apoi la ”Survivor”, pe urmă a semnat cu Antena Stars pentru proiectul ”Mămici de pitici cu lipici”. În acest timp, Mădălin a luat decizia de a se reîntoarce pe micul ecran, la Metropola TV, unde are propria emisiune, ”Mădălin Ionescu Show”.

„Ce să-ţi spun… pandemia nu a influenţat nimic în cazul nostru. Eu cu Mădălin ne petrecem tot timpul împreună. Gândiţi-vă că foarte mulţi ani noi am lucrat împreună la aceeaşi emisiune şi chiar dacă lucram la emisiuni diferite, redacţiile noastre erau foarte apropiate. Vă spuneam că avem şi compania noastră. OK, el acum are şi proiect TV, unde eu nu sunt implicată, dar în mare parte din timp suntem împreună. Într-adevăr, a fost greu cu copiii”, a povestit Cristina Șișcanu într-un interviu pentru OKmagazine.com.

Nu se plâng de bani

„Nu e vorba că ne-a afectat pandemia… noi muncim foarte mult. Eu am foarte multe proiecte, atât online, cât şi în televiziune, nu pot să mă plâng. Câştig suficient de mulţi bani şi o să-ţi spun sincer: din banii pe care îi câştig, fac din când în când câte o investiţie în accesorii de brand şi pun şi bani deoparte pentru şcoala Petrei. Eu şi Mădălin avem o companie care se ocupă de producţie video şi ne gestionăm resursele astfel încât să reuşim să acoperim toate planurile.

O mai ajut şi pe Ştefania (nr. fiica lui Mădălin Ionescu din prima căsătorie) din când în când, chiar dacă acum e pe picioarele ei. Totul ţine de cum îţi gestionezi resursele. Decât să îmi cumpăr şapte perechi de pantofi mass market, mai bine îmi cumpăr o pereche de pantofi de brand şi pe aceia îi vânez la reduceri şi ştiu că-i am o viaţă întreagă. Sunt mult mai rezistenţi şi arată mult mai bine. În acest fel am rezolvat problema”, a mai povestit vedeta pentru aceeași sursă.