Cum şi-a sărbătorit Jennifer Lopez ziua de naştere. Detaliul observat la vedeta de 54 de ani. Foto

Jennifer Lopez a făcut furori la petrecerea de ziua ei. Vedeta internațională a împlinit 54 de ani și a făcut o petrecere de pomină cu această ocazie. Un detaliu extrem de interesant a fost observat de fanii care au rămas cu gura căscată atunci când au văzut-o pe cântăreața lor favorită.

Jennifer Lopez, apariție provocatoare de ziua ei de naștere

Jennifer Lopez a făcut o petrecere de pomină cu ocazia zilei de naștere. Vedeta a împlinit 54 de ani și a vrut să marcheze acest moment printr-un eveniment mare, la care au participat nume celebre. S-a distrat pe cinste și a imortalizat fiecare clipă interesantă.

A fost înconjurată de toți cei dragi, care s-au bucurat de atmosfera încinsă, dar și de noua casă a artistei și a lui Ben Affleck. Un detaliu, însă, nu a putut trece neobservat de către cei ce au petrecut alături de vedeta internațională.

La cei 54 de ani, Jennifer Lopez este plină de viață, într-o formă maximă și lipsită de inhibiții. Vedeta s-a urcat pe mese, a dansat toată petrecerea și și-a etalat trupul de divă. S-a mândrit cu silueta de invidiat și nu a ezitat să se pozeze în costum de baie, în care pur și simplu radia.

A transmis și un mesaj cu ocazia zilei de naștere, prin care le-a mulțumit tuturor celor care o iubesc și i-au fost mereu alături, mai ales în această zi importantă.

„Vă mulțumesc tuturor pentru dragostea transmisă cu ocazia zilei de naștere. Iată un mic rezumat al petrecerii. Ben a găzduit-o în noua noastră casă și am avut alături cei mai apropiați prieteni și familia noastră. Toți copiii au fost acolo, a fost o zi superbă, plină de soare și perfectă pentru o petrecere la piscină. M-am simțit apreciată și prețuită de cei dragi și sunt extrem de recunoscătoare că sunt aici unde mă aflu astăzi, în acest moment al călătoriei mele prin viață, cu atât de mulți oameni frumoși alături. Vă doresc tuturor aceeași dragoste și fericire de ziua voastră și mereu!!!”, a transmis vedeta.

Regulile pe care le respectă J Lo pentru o siluetă perfectă

J Lo este una dintre cele mai frumoase femei din lume, apreciate pentru felul în care arată. Vedeta are o siluetă perfectă, deși are 54 de ani. Nu își arată deloc vârsta, dar are și mare grijă la tot ce face și mai ales la ce mănâncă, pentru că nu vrea să se îngrașe.

Jennifer Lopez a dezvăluit ce face exact ca să aibă un trup de zeiță. Astfel, a explicat că bea foarte multă apă, cel puțin șapte pahare pe zi. Antrenorul lui J.Lo, Romero, a spus că aceasta își începe dimineața cu un pahar de apă cu lămâie, care o ajută să fie mereu hidratată și îi dă energie.

Merge constant la sală și consumă multe proteine, pe care le ia din albușuri de ou, carne albă de curcan, piept de pui, carne de vită și de pește. Îi plac mult legumele precum kale, broccoli și spanacul și le evită pe cele cu zahăr, cum ar fi porumbul.

Cât despre pește, nu îi place deloc somonul, dar este mare fan biban de mare, halibut sau cod.