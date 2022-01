Cum și-a părăsit Connect-R logodnica înainte de nuntă: „Căutam locație și efectiv ceva mi-a inundat toată ființa”

Connect-R este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, însă acesta preferă să nu vorbească foarte mult despre viața lui personală. Totuși, el s-a decis să spună totul despre momentul în care a vrut să se căsătorească, însă a ajuns la despărțire chiar înainte de nuntă.

Connect-R voia să ajungă în fața altarului cu fosta lui logodnică, Diana Georgescu. Cântărețul a cerut-o în căsătorie pe aceasta, iar cei doi aveau planuri mărețe de viitor. Cu toate acestea, situația nu a fost chiar așa de roz, așa că artistul s-a despărțit de femeia care urma să îi devină soție chiar înainte de nuntă.

Totuși, la doar câteva luni de la despărțirea de Diana Georgescu, cântărețul a cunoscut-o pe artista care i-a oferit o minunată fiică, Misha. Cei doi s-au îndrăgostit iremediabil și s-au căsătorit.

„Cu Diana am terminat când am terminat. Ceva m-a făcut, este incredibil…Eu cu Diana căutam locație de nuntă și efectiv, la 2 zile, ceva mi-a inundat toată ființa și mi-a spus: „Nu! Pleci!”

Am părăsit-o, pur și simplu am părăsit-o. După care, la câteva luni, am cunoscut-o pe Misha, prin Sava, am mers la studio să trag o piesă, ne-am îndrăgostit și restul e o poveste pe care o știți cu toții.”, a spus Connect-R la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.