Cum și-a explicat președintele FIFA gestul șocant de lângă sicriul lui Pele. „Sunt bucuros când primesc critici” – FOTO

Legendarul Pele a fost condus pe ultimul drum, iar orașul Santos a devenit un adevărat loc de pelerinaj. Preşedintele FIFA a făcut un gest șocant. Și-a făcut un selfie chiar lângă sicriu. Gianni Infantino a încercat apoi să explice momentul jenant.

Pele a murit joi, 29 decembrie 2022, la spitalul Albert Eistenin din São Paulo, după aproape o lună în care medicii au încercat să-i salveze viața. Brazilia este în lacrimi, iar oamenii au ieșit în stradă și au făcut astfel o reverență în memoria idolului lor. Oficialii clubului Santos susțin că în prima oră de priveghi și-au adus omagiul peste 230.000 de persoane.

Fostul fotbalist sud-american a fost condus pe ultimul drum de o mulțime de nume mari din fotbalul mondial. Preşedintele FIFA a făcut un gest șocant. Și-a făcut un selfie zâmbind, chiar lângă sicriul triplului campion mondial, scrie Daily Mail.

Gestul său a stârnit un val de critici pe internet. Fanii au fost șocați când au văzut momentul. Preşedintele FIFA a încercat să răspundă și a explicat că inițiativa fotografiei nu-i aparține.

„Am fost onorat că foşti coechipieri ai marelui Pele şi membri ai familiei sale m-au întrebat dacă pot să fac nişte poze cu ei. Evident că am acceptat imediat. În cazul selfie-ului cu colegii lui Pele, ei mi-au cerut să facem un selfie împreună, dar nu ştiau cum să facă, aşa că am luat telefonul unuia dintre ei şi am făcut poza cu noi. Dacă a da o mână de ajutor coechipierilor lui Pele generează critici, sunt bucuros să le primesc şi voi continua să îi ajut cât de curând pe cei care au contribuit la scrierea unor pagini de legendă în fotbal”, a declarat Gianni Infantino.